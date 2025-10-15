“Vi paghiamo per mandare messaggini”, non dovete più lavorare | E pensare che c’è gente che trascorre ancora ore in ufficio

Un viaggio tra i mestieri strani ma ben pagati, dal tester di piscine al ghost-writer digitale: la varietà dei lavori moderni

Il mondo del lavoro è sempre più vario e sorprendente. Accanto alle professioni tradizionali, come insegnanti, programmatori o medici, emergono ruoli insoliti che pochi avrebbero immaginato. Alcuni sono legati alla tecnologia, altri alla creatività o al benessere, ma tutti hanno in comune un elemento: la loro particolarità li rende spesso anche molto ben remunerati.

Tra i mestieri più curiosi c’è quello del tester di piscine di lusso. Chi lo fa entra in vasca, valuta comfort, estetica, sicurezza e funzionalità, e redige rapporti dettagliati che produttori, hotel e resort usano per migliorare i propri servizi. Non si tratta solo di un lavoro divertente, ma anche di una professione seria che richiede competenze tecniche e attenzione ai dettagli.

In alcune regioni degli Stati Uniti e in Europa la marijuana ricreativa è legale, dando vita a professioni inaspettate. Gli assaggiatori di marijuana testano qualità, aroma e effetti delle diverse varietà. In Italia, dove la vendita è consentita solo per prodotti privi di Thc, il settore è limitato, ma all’estero questi esperti possono ricevere stipendi notevoli e lavorare in contesti molto professionali.

Uno dei mestieri più insoliti e al tempo stesso richiesti riguarda la scrittura digitale: il ghost-writer per app di incontri. In un mondo in cui le chat e le conversazioni online giocano un ruolo centrale nella vita sentimentale, molte persone si rivolgono a professionisti per migliorare i propri messaggi. Il ghost-writer crea testi efficaci, risponde ai match e costruisce interazioni credibili. La paga è generosa, soprattutto per chi sa combinare capacità comunicative e psicologia delle relazioni digitali. Si tratta di un lavoro discreto ma estremamente richiesto, soprattutto nei mercati internazionali.

Hacker “buoni”

Al contrario della percezione comune, non tutti gli hacker operano nell’illegalità. Molte aziende, banche e istituzioni assumono esperti di sicurezza informatica per testare i propri sistemi. Questi professionisti identificano vulnerabilità e suggeriscono soluzioni per proteggere dati e reti. Gli stipendi in questo campo superano spesso i 60 mila euro all’anno, rendendo il ruolo non solo interessante ma anche economicamente vantaggioso.

Un’altra professione sorprendente è quella del consulente d’immagine o armocromista. Utilizzando la cromoterapia e altri approcci legati ai colori, questi specialisti aiutano le persone a migliorare il proprio benessere psicologico e l’aspetto estetico. La richiesta di consulenti d’immagine è in crescita, e la combinazione di competenze artistiche e psicologiche rende il mestiere remunerativo.

Cosa accomuna questi mestieri

Nonostante la loro diversità, i mestieri insoliti hanno alcuni punti in comune: richiedono competenze specifiche, creatività o conoscenze tecniche approfondite. Inoltre, spesso nascono in risposta a nuove esigenze della società o a tendenze emergenti, come la digitalizzazione della vita privata o l’attenzione al benessere personale. La particolarità di questi ruoli li rende anche più visibili e ricercati, con opportunità economiche significative.

Con l’evoluzione della tecnologia e dei comportamenti sociali, il mercato del lavoro continuerà a creare professioni sorprendenti. Ruoli come il ghost-writer per app di incontri mostrano come nuove esigenze possano trasformarsi in opportunità concrete. La chiave del successo, oggi, è combinare competenze tradizionali con capacità innovative e saper intercettare bisogni che fino a poco tempo fa non esistevano. In questo scenario, anche i mestieri più strani possono diventare una scelta di carriera solida e ben remunerata.