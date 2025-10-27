Al via, martedì 28 ottobre, la ventesima edizione del Progetto educativo antimafia del Centro Pio La Torre. Si parlerà di giovani, di disagio e violenza di strada

“La questione giovanile tra disagio e violenza di strada” è il tema della prima conferenza della 20sima edizione del “Progetto Educativo Antimafia” del Centro Studi Pio La Torre, in programma dalle 9 alle 11 di martedì 28 ottobre all’istituto tecnico commerciale“Vittorio Emanuele III” di via Duca della Verdura 48, a Palermo.

Il progetto sarà seguito anche in videoconferenza dalle scuole medie superiori di secondo grado su tutto il territorio nazionale.

Interverranno: Giovanni Frazzica, sociologo del diritto e della devianza UNIPA, e Don Ugo Di Marzo, parroco della comunità pastorale Roccella-Sperone Palermo. Modererà la giornalista Silvana Polizzi.

La conferenza sarà particolarmente significativa alla luce degli omicidi commessi a Palermo e dei numerosi fatti di cronaca che hanno investito recentemente il Paese.