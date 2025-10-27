Ventesima edizione del Progetto educativo antimafia del Centro Pio La Torre
Al via, martedì 28 ottobre, la ventesima edizione del Progetto educativo antimafia del Centro Pio La Torre. Si parlerà di giovani, di disagio e violenza di strada
“La questione giovanile tra disagio e violenza di strada” è il tema della prima conferenza della 20sima edizione del “Progetto Educativo Antimafia” del Centro Studi Pio La Torre, in programma dalle 9 alle 11 di martedì 28 ottobre all’istituto tecnico commerciale“Vittorio Emanuele III” di via Duca della Verdura 48, a Palermo.
Il progetto sarà seguito anche in videoconferenza dalle scuole medie superiori di secondo grado su tutto il territorio nazionale.
Interverranno: Giovanni Frazzica, sociologo del diritto e della devianza UNIPA, e Don Ugo Di Marzo, parroco della comunità pastorale Roccella-Sperone Palermo. Modererà la giornalista Silvana Polizzi.
La conferenza sarà particolarmente significativa alla luce degli omicidi commessi a Palermo e dei numerosi fatti di cronaca che hanno investito recentemente il Paese.