“Unico GRATTA E VINCI vincente” | Paghi 5 euro e ne compaiono 500mila: è già successo in Italia

Cinque euro e mezza vita cambiata, quando la gioia è uno shock tanto forte da farti perdere i sensi

A Pradamano, in provincia di Udine, un giovane campano ha scoperto che cinque euro possono davvero cambiare la vita… letteralmente. La sua avventura con i Gratta e vinci ha preso una piega inaspettata: un colpo di fortuna da 500mila euro si è trasformato in un momento di panico quando, al momento della vincita, il fortunato ha perso i sensi.

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nella pizzeria Velox Pizza, dove il giovane lavora da poche settimane. Su suggerimento di un amico, ha acquistato tre tagliandi “Numerissimi” da 5 euro ciascuno. Con un gesto rapido e sicuro, ha iniziato a grattare. E proprio in quell’istante, il destino ha deciso di scherzare un po’: sotto le dita del giovane, spuntava la cifra da capogiro.

Immaginate la scena: il ragazzo seduto ai tavoli con i colleghi, il cuore che batte forte, il biglietto vincente in mano e… improvvisamente un blackout. “Stavo vincendo 500mila euro e… puff, svenuto!”, probabilmente avrebbe raccontato se fosse stato lucido. Per fortuna, il titolare del locale e sua moglie erano lì a fare da paramedici improvvisati.

Arian Toska, gestore insieme alla moglie Mirela, ha spiegato al Messaggero Veneto che il giovane era un cliente nuovo, arrivato dal Sud da poche settimane. “Giovedì ha comprato i tre biglietti, li ha grattati e ha subito capito di aver vinto. Poi ha chiesto dell’acqua e si è accasciato sul pavimento”, racconta Toska. La scena, tra shock e incredulità, ha sicuramente strappato qualche sorriso… dopo il malore.

Soccorso e ritorno alla calma

Dopo qualche minuto di concitazione, il giovane ha ripreso conoscenza, aiutato dai titolari del locale. Poco dopo è arrivato un familiare a prenderlo, e la vittoria da sogno si è trasformata in una mini-odissea per tornare a casa. “Per fortuna si è ripreso subito, altrimenti chissà come avremmo raccontato la storia del vincitore svenuto”, scherza Toska.

Il Gratta e vinci, dal costo ridicolo, ha regalato al giovane un mezzo milione di euro. E se da un lato c’è il sollievo di avere una vita finanziariamente rivoluzionata, dall’altro resta il ricordo del malore improvviso. Cinque euro che valgono più di qualsiasi palestra o corsa: un investimento in adrenalina e… battito cardiaco.

Il lato ironico della fortuna

Chiunque abbia provato i Gratta e vinci sa che la probabilità di vincere tanto è minima. Ma a Pradamano la statistica ha deciso di prendersi una vacanza. Un giovane arriva dal Sud, compra tre tagliandi per curiosità, e in pochi minuti diventa mezzo milionario… e quasi fa un giro in ambulanza gratuito. La fortuna, a volte, non arriva mai da sola: porta anche lo shock.

I titolari della pizzeria hanno comunque festeggiato la vincita con discrezione, mentre il vincitore, dopo la breve parentesi friulana, è tornato in Campania probabilmente ancora un po’ frastornato. Una storia che dimostra che cinque euro possono davvero fare miracoli… e al contempo far perdere i sensi. Unico Gratta e vinci vincente, unica emozione da raccontare agli amici.