Giorgio Armani testamento, “935 mila euro ai siciliani”: la ricchezza si sta abbattendo sulla regione

Il testamento di Giorgio Armani, generosità e affetti: lo stilista non dimentica la Sicilia che tanto amava

L’apertura del testamento di Giorgio Armani non ha rivelato solo la distribuzione delle quote societarie del suo impero della moda, ma anche il ritratto intimo di un uomo legato profondamente alle persone che hanno condiviso con lui il percorso professionale e umano. La Fondazione Armani, la famiglia e il braccio destro Leo Dell’Orco sono stati nominati al centro della governance della maison, ma molti altri collaboratori e amici hanno ricevuto lasciti importanti, a testimonianza di un legame duraturo e sincero.

Tra i nomi più rilevanti figura Michele Morselli, amministratore delegato de “L’Immobiliare Srl”, società che gestisce il patrimonio immobiliare privato di Armani. La stima dei lasciti a Morselli supera i 60 milioni di euro, comprendendo 100.000 azioni EssilorLuxottica e due tranche di BTP per circa 32 milioni di euro. Oltre alla componente finanziaria, Armani gli ha concesso l’uso temporaneo di alcune proprietà, come l’appartamento di New York e la villa di Saint Tropez, e due settimane annuali sul megayacht “Maìn”.

Il legame con la famiglia Morselli si estende anche a Bianca, figlia di Michele, che lo stilista aveva definito “quasi come mia figlia”. Per lei è stata prevista una polizza assicurativa milionaria, con liquidazione tra i 25 e i 30 anni. Un gesto che conferma come Armani sapesse combinare generosità e attenzione personale, premiando relazioni di fiducia profonde e durature.

Tra le scelte più sorprendenti spicca Angelo Bonsignore, 44 anni, nato a Mazara del Vallo e padre di una figlia, dipendente dell’Ufficio Stile e collaboratore storico. Armani gli ha destinato Buoni del Tesoro Poliennali al 2030 per un valore di 935.000 euro, riconoscendo oltre dieci anni di dedizione professionale e personale. Bonsignore ha contribuito alla creazione delle iconiche sneakers del brand e ha persino calcato alcune passerelle come modello.

Altri collaboratori e amici premiati

Il testamento include anche altri nomi della “famiglia allargata” di Armani. Lo stilista britannico Black Graeme Leslie riceverà BTP per 480.000 euro, Elisa Ceglie 500.000 euro e Angelo Bonsignore 925.000 euro. Ancora, le due pronipoti Margherita e Maria Vittoria riceveranno un milione e mezzo di euro ciascuna tramite un trust appositamente istituito. Questi lasciti rivelano l’attenzione di Armani per le persone che hanno condiviso con lui successi e impegno.

Le scelte testamentarie di Armani vanno oltre il mero aspetto economico. Premiare collaboratori di lunga data come Bonsignore o riconoscere legami familiari estesi come quelli con Bianca Morselli rappresenta un modo per testimoniare gratitudine, lealtà e affetto. L’uomo dietro il marchio mostra così un lato personale, umano e generoso, che si riflette nei rapporti coltivati nel corso della vita.

La vita “dietro le quinte”

Le immagini condivise sui social raccontano scorci di una vita intensa e riservata. Bonsignore appare in fotografie insieme a Armani e a personaggi del mondo della musica, come il rapper 50 Cent, dando un’idea della vita privata e delle dinamiche interne al marchio. L’inclusione nel testamento conferma quanto lo stilista valorizzasse la dedizione dei suoi collaboratori, premiando chi aveva accompagnato da vicino il successo della maison.

Il testamento di Giorgio Armani disegna quindi non solo la governance della sua azienda, ma anche un ritratto intimo dell’uomo e dei suoi legami. Generosità, riconoscenza e attenzione per gli altri emergono chiaramente, mescolandosi alla precisione e alla cura che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro creativo. Un gesto finale che testimonia come la grandezza di Armani non risieda solo nelle collezioni, ma anche nella capacità di prendersi cura delle persone che gli sono state vicine.