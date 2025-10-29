Ufficiale, “Il venerdì ve ne state a casa”: approvata la SETTIMANA CORTA | Finalmente la notizia che tutti stavano aspettando

Settimana corta, il governo valuta il weekend lungo per i parlamentari, ma le altre categorie di lavoratori restano fregati

Il governo italiano sta valutando di concedere ai parlamentari un weekend lungo, spostando le interpellanze parlamentari dal venerdì mattina al giovedì pomeriggio. L’ipotesi è stata avanzata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante la riunione dei capigruppo alla Camera di mercoledì 25 giugno. L’obiettivo, secondo quanto riportato da più fonti presenti all’incontro, sarebbe quello di chiudere in anticipo la settimana dei lavori a Montecitorio.

Ciriani ha giustificato la proposta con difficoltà di natura organizzativa: garantire la presenza di ministri e sottosegretari nelle sedute del venerdì sarebbe complicato. Attualmente, infatti, queste sedute, introdotte nel 2008 sotto la presidenza di Gianfranco Fini, sono dedicate prevalentemente alle interpellanze e spesso l’aula non registra una presenza completa dei parlamentari. La modifica porterebbe a una chiusura anticipata, in linea con quanto già accade al Senato, dove la settimana politica si conclude il giovedì.

Durante la riunione dei capigruppo, la questione è stata posta senza che alcun gruppo si esprimesse in maniera definitiva. Alessandro Battilocchio di Forza Italia ha confermato che il tema rimane aperto e sarà ripreso in futuro. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha deciso di rinviare ogni decisione, evidenziando la necessità di valutare attentamente le implicazioni della modifica.

Nello stesso giorno, la maggioranza di governo ha respinto in commissione Bilancio la proposta di legge che prevedeva l’introduzione della settimana lavorativa ridotta per tutti i lavoratori, mantenendo invariato il salario. La pdl, presentata da M5S, Pd e AVS, è stata bocciata con il parere contrario del vicepresidente della commissione, Luca Cannata, esponente di Fratelli d’Italia.

Critiche dei proponenti della pdl

I deputati M5S Daniela Torto e Gianmauro Dell’Olio hanno denunciato un vero e proprio pregiudizio ideologico nei confronti della proposta. Secondo loro, il provvedimento gode di ampio consenso tra i cittadini, con otto italiani su dieci favorevoli alla riduzione dell’orario di lavoro. Il parere contrario della commissione, inoltre, propone addirittura la soppressione dell’articolo 1, che si limita a descrivere le finalità della legge senza indicare costi specifici.

Duro anche il giudizio del capogruppo Pd in commissione Lavoro, Arturo Scotto, che ha denunciato la volontà della destra di “seccare” anche questa proposta dopo aver bloccato il salario minimo. Scotto ha contestato le motivazioni addotte, ritenute false sulle coperture finanziarie, sottolineando che il fondo per gli incentivi menzionato comprende la Pubblica amministrazione e non ha tetti di spesa, dimostrando una scarsa attenzione al testo della pdl.

Contrasto tra esigenze dei parlamentari e lavoratori

La vicenda mette in luce un contrasto evidente tra le esigenze organizzative dei parlamentari e le richieste dei lavoratori. Mentre si discute di anticipare il weekend per i deputati, la stessa maggioranza rifiuta la riduzione dell’orario di lavoro per i cittadini comuni. Il dibattito politico si concentra quindi sul valore simbolico e pratico di queste misure, sollevando critiche sull’equità delle decisioni legislative.

Per quanto riguarda il weekend lungo dei parlamentari, la decisione definitiva non arriverà prima della pausa estiva. La questione della settimana corta per i lavoratori appare invece al momento bloccata, con il governo deciso a non introdurre modifiche all’orario standard. La discussione politica su questi temi continuerà nei prossimi mesi, alimentando il dibattito sul bilanciamento tra lavoro, tempo libero e funzioni istituzionali.