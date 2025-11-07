Tre scafisti fermati a Pozzallo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina



La Polizia di Stato di Ragusa e la Guardia di Finanza hanno sottoposto tre cittadini extracomunitari a fermo di polizia giudiziaria, poiché gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lo scorso 3 novembre, presso il porto di Pozzallo, è approdata un’imbarcazione con a bordo 72 migranti di nazionalità bangladese, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto dopo essersi arenata nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo.

Grazie all’attività investigativa congiunta condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, è stato possibile ricostruire le fasi del viaggio del natante, partito dalle coste libiche, e identificare i tre presunti scafisti responsabili della traversata.

Al termine delle operazioni, i tre soggetti sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che coordina le indagini.