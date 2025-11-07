Operazione dei Carabinieri a Monreale: sgominata banda del “cavallo di ritorno”

I Carabinieri del Gruppo di Monreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sette persone ritenute responsabili, a vario titolo, di furto ed estorsione aggravati in concorso, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre otto persone risultano indagate in stato di libertà.

Il provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bagheria nel secondo semestre del 2024. Le indagini hanno consentito di individuare e smantellare un gruppo criminale composto da giovani italiani, attivo nei comuni di Bagheria, Ficarazzi e Villabate, dedito ai furti di auto e moto e alle successive estorsioni ai danni dei proprietari, messe in atto con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

Attraverso attività tecniche, servizi di pedinamento e controlli stradali effettuati anche con l’ausilio delle Stazioni Carabinieri del territorio, gli investigatori hanno ricostruito dieci episodi di furto, quattro estorsioni consumate e due tentate, oltre a due casi di ricettazione e tre episodi di spaccio di cocaina e hashish.

Nel corso dell’estate, a seguito dell’aumento delle denunce per furti di autovetture, in particolare lungo la strada panoramica litoranea tra Aspra e Mongerbino, i Carabinieri hanno individuato un preciso schema criminale. Dopo i furti, i malviventi contattavano le vittime attraverso profili falsi sui social network, chiedendo somme di denaro comprese tra i 200 e gli 800 euro in cambio della restituzione dei veicoli.

Le vittime, spesso intenzionate a evitare ulteriori spese per l’acquisto di nuovi mezzi, accettavano di pagare la cifra richiesta. Solo dopo il pagamento, gli autori del reato fornivano le indicazioni sul luogo in cui era possibile ritrovare l’auto o la moto rubata.

L’operazione dei Carabinieri ha così permesso di disarticolare il gruppo criminale e porre fine a una serie di episodi che avevano creato forte allarme sociale tra i cittadini della zona.