Superbonus Poste Italiane, vi pagano pure lo shopping: andate in sede entro il 10 novembre ed è vostro

Se entro il 10 novembre ci si reca in uno degli uffici di Poste Italiane è possibile ottenere quello che in molti hanno già definito come Superbonus Poste.

Poste Italiane già sente aria di festività e ha deciso di trasformarsi da Babbo Natale. Diciamolo ogni scusa è buona per sfruttare sconti o per riuscire a ottenere dei prezzi più bassi e questa volta ci viene in aiuto proprio Poste Italiane.

Definirla solo un’azienda è assolutamente riduttivo, le Poste per l’Italia sono una vera e propria istituzione e come tale si sta comportando mettendo sul piatto una possibilità a cui è veramente impossibile rinunciare.

Questa volta lo shopping te lo paga proprio lei. L’azienda si pone al fianco del cittadino, ne riconosce il bisogno di riuscire a risparmiare anche solo qualche euro e fa la sua proposta che a tutti gli effetti ha anche dell’allettante.

Probabilmente però, sono ancora in pochi a conoscere un’iniziativa che merita maggiore lustro.

Una situazione economica complessa

Questo è quello che viviamo ogni giorno, una situazione economica piuttosto complessa, con cui ci troviamo costantemente a fare i conti. I prezzi che per un periodo sembravano essersi fermati, sono invece ripartiti all’aumento e questo sta scoraggiando non poco gli italiani che vedono il loro potere d’acquisto ridursi in maniera veramente drastica. Gli stipendi sono al palo da fin troppo tempo e questo vuol dire che occorre fare i conti con ogni singolo euro che si riesce a risparmiare, anche utilizzando qualche metodo che in precedenza non avevamo mai utilizzato.

Tra le possibilità di risparmio sicuramente c’è il cashback praticato da molti enti di credito, tra cui anche le poste e che permette di riavere indietro parte della spesa affrontata. Insomma, a tutti gli effetti uno sconto che a lungo andare potrebbe essere veramente determinante.

L’iniziativa Poste Italiane

Poste Italiane ha deciso di aiutare i suoi cittadini ad affrontare la crisi economica e lo ha fatto con un’iniziativa che riguarda tutte le carte conto e ricaricabili del sistema poste. Pagando con esse è possibile ottenere sconti fino al 20% acquistando in negozi partner. Numerosi i punti vendita che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

Tra le catene per le quali si possono ottenere sconti trova Dazn, Zalando, EniLive, Essenzia e molti altri ancora. Per scoprire quali sono gli esercenti aderenti è sufficiente scaricare la nuova app delle poste dove sono riportate tutte le indicazioni a riguardo. Un’occasione veramente imperdibile.