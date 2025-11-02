“Spiacenti, non accettiamo più banconote da 50 euro”: se le avete nel portafogli siete spacciati | Sono carta straccia

Banconote da 50 euro, molte non saranno più accettate, il motivo del rifiuto: come riconoscere le banconote “macchiate”

Dall’aprile 2025, alcune banconote da 50 euro non sono più accettate, ma la misura non riguarda l’intera Unione Europea. La Banca centrale spagnola, il Banco de España, ha deciso di ritirare dalla circolazione solo le banconote danneggiate da sistemi antifurto o che presentano segni di manomissione. Si tratta di una misura circoscritta, volta a prevenire l’uso illecito di denaro coinvolto in furti o rapine, e non di un ritiro generale del taglio arancione, come talvolta riportato da articoli fuorvianti.

La decisione del Banco de España è stata motivata dalla necessità di contrastare il riciclaggio e l’introduzione di denaro rubato in circolazione. Le banconote colpite da questa norma presentano evidenti segni di danneggiamento da dispositivi antifurto, come quelli presenti in bancomat, casseforti o furgoni portavalori. Tali sistemi, noti come Intelligent Banknote Neutralisation Systems (IBNS), rilasciano inchiostro indelebile o sostanze chimiche in caso di tentativo di furto, rendendo le banconote inutilizzabili.

Le banconote danneggiate dai sistemi antifurto presentano caratteristiche facilmente riconoscibili. Macchie viola o blu, aloni rossi o neri e zone scolorite o deformate indicano l’uso di sostanze chimiche protettive. Talvolta si percepisce un odore pungente di solventi o polveri chimiche. Le banche spagnole, dal primo aprile 2025, rifiuteranno sistematicamente questi tagli, considerati non idonei alla circolazione, anche se autentici.

È importante sottolineare che le banconote interessate non sono contraffatte, ma solo danneggiate e potenzialmente coinvolte in furti. L’obiettivo della misura è proteggere il sistema finanziario e i cittadini, scoraggiando la circolazione di denaro rubato. L’uso di tali banconote potrebbe creare problemi legali o insospettire commercianti e autorità, per cui è consigliabile evitare di spenderle.

Strategia della Spagna contro la criminalità finanziaria

La misura del Banco de España rientra in una più ampia strategia di lotta alla criminalità finanziaria. Essendo un paese ad alta affluenza turistica, la Spagna registra un notevole uso del contante. Alcune reti criminali approfittano delle aree turistiche per immettere banconote macchiate e danneggiate nei circuiti commerciali, spesso con piccole transazioni difficili da controllare. La norma punta quindi a prevenire questi abusi e a facilitare il riconoscimento delle banconote compromesse.

Chi si ritrova in possesso di una banconota danneggiata dai sistemi antifurto deve rivolgersi a una filiale bancaria per la verifica. Le banche possono analizzare la banconota e, se necessario, sostituirla. È fondamentale non utilizzarla nei pagamenti, per evitare contestazioni o problemi legali. Una corretta identificazione dei segni sospetti può prevenire inconvenienti e tutelare il cittadino.

Normativa europea sulle banconote danneggiate

Secondo la normativa europea, le banconote danneggiate intenzionalmente o in modo sospetto possono essere rifiutate dagli istituti finanziari. In caso di danneggiamento accidentale, come il lavaggio in lavatrice, il possessore può richiederne la sostituzione, a condizione che sia conservato almeno il 50% della banconota e venga spiegata l’origine del danno. La normativa protegge sia il sistema bancario che i cittadini, distinguendo chiaramente tra danno accidentale e intenzionale.

La misura adottata dalla Spagna non riguarda l’Italia né gli altri paesi dell’eurozona. Le banconote da 50 euro italiane, anche quelle della prima serie (2002–2017), restano valide e possono essere cambiate gratuitamente presso la Banca d’Italia o altri istituti bancari autorizzati. Non è previsto alcun ritiro generalizzato del taglio da 50 euro, e i cittadini possono continuare a utilizzarle normalmente, purché non presentino danneggiamenti sospetti.