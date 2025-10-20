Scuola, “I vostri figli ve li potete tenere a casa con voi, li fate tornare il 9 dicembre” | Passata la circolare

La circolare non lascia spazio a dubbi: i genitori potranno riportare i figli a scuola a partire dal 9 dicembre. Ecco cosa sapere

Una circolare diffusa dagli istituti di tutta Italia sta invitando i genitori a tenere i propri figli a casa.

La comunicazione specifica che i ragazzi potranno tornare a scuola soltanto il 9 dicembre.

Un messaggio che, chiaramente, ha subito fatto il giro del web suscitando non poche reazioni e domande.

La circolare invita a tenere i figli a casa: panico tra i genitori

Una circolare diffusa proprio nelle ultime ore ha invitato i genitori a non mandare i figli a scuola, precisando che potranno tornare in classe soltanto il 9 dicembre. Il messaggio, indirizzato direttamente alle famiglie, ha infatti specificato chiaramente che, nel mentre, saranno i genitori a doversi occupare dei ragazzi. Ovviamente, questa comunicazione ha subito attirato l’attenzione, suscitando curiosità, perplessità e reazioni anche da parte di insegnanti e studenti.

Ecco cosa c’è davvero dietro questa comunicazione: tutti i dettagli

In realtà, dietro la famigerata circolare non c’è alcuna decisione straordinaria o caso particolare: si tratta semplicemente della festività dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. È una festa cattolica riconosciuta a livello nazionale, per la quale scuole e uffici restano chiusi ogni anno. L’unica giornata di sospensione delle lezioni, dunque, è proprio quella di lunedì 8 dicembre, come previsto dal calendario scolastico ufficiale.

Quest’anno la ricorrenza cade di lunedì, proprio dunque all’inizio della settimana, offrendo agli studenti un lungo fine settimana di pausa dalle lezioni. Un’occasione di riposo che in molti hanno interpretato come un vero e proprio “ponte dell’Immacolata”, da trascorrere in famiglia o approfittandone per una breve vacanza prima delle festività natalizie. Nulla di più, quindi, di quanto già previsto. Le comunicazioni diffuse dagli istituti spiegano semplicemente ai genitori che il rientro a scuola è fissato regolarmente per martedì 9 dicembre.