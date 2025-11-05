Scicli, fermato il presunto autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 42enne trovato morto nella sua abitazione di Scicli il 12 maggio 2024. All’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una persona gravemente indiziata di essere l’autore del delitto, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

La vicenda, che aveva scosso profondamente la comunità sciclitana, risale a una domenica di primavera di un anno e mezzo fa. La vittima fu trovata priva di vita nella propria casa da amici e familiari, preoccupati dal suo improvviso silenzio e dall’assenza di risposte alle chiamate. Da subito gli investigatori ipotizzarono che non si trattasse di una morte naturale, avviando un’indagine complessa e articolata.

Nel corso dei mesi, gli inquirenti hanno ricostruito con precisione le ultime ore di vita di Ottaviano, utilizzando sia tecniche investigative tradizionali sia sofisticati strumenti di analisi scientifica. Intercettazioni, accertamenti sui tabulati telefonici, rilievi biologici e riscontri su movimenti bancari hanno contribuito a delineare un quadro sempre più chiaro.

Il lavoro degli investigatori ha permesso di individuare un movente plausibile e di raccogliere elementi ritenuti gravi e convergenti nei confronti di una persona oggi sottoposta a misura cautelare. Tuttavia, come ricordano le autorità, l’arrestato deve essere considerato innocente fino a una eventuale condanna definitiva.

Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore del mattino, con il supporto di diverse unità dell’Arma. L’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà nei prossimi giorni davanti al giudice per le indagini preliminari.

La Procura della Repubblica di Ragusa illustrerà i dettagli dell’operazione e il percorso investigativo che ha condotto all’arresto. È probabile che emergano anche nuovi elementi sulla dinamica del delitto e sui rapporti tra vittima e sospettato.

Intanto, a Scicli la notizia ha riportato alla memoria una vicenda che aveva sconvolto la cittadina, generando sgomento e apprensione tra i residenti. Dopo mesi di silenzio e attesa, l’arresto rappresenta per molti un primo passo verso la verità e la giustizia per Giuseppe Ottaviano.