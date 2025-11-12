Regionali, Siad-Csa-Cisal firma il rinnovo del contratto2022/2024

“Il Siad-Csa-Cisal ha firmato questa mattina, all’Aran Sicilia, l’ipotesi di contratto collettivo 2022/2024 dei lavoratori della Regione siciliana. Una scelta presa per senso di responsabilità, visto che solo una parte delle nostre rivendicazioni è stata accolta, lasciando vari punti insoluti. La firma di oggi eviterà comunque di dover attendere l’approvazione del rendiconto per l’erogazione degli aumenti e degli arretrati che andranno così corrisposti entro aprile”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gaspare Di Pasquale del Siad-Csa-Cisal, a margine della firma di questa mattina dell’ipotesi di contratto.

“Chiediamo al governo regionale – continuano – di prevedere nella prossima legge di stabilità, in discussione nelle commissioni dell’Ars, le risorse necessarie al contratto 2025/2027 così da evitare i ritardi del passato e ci auguriamo che si arrivi, finalmente, a inserire una specifica appendice per il Corpo Forestale che adegui gli istituti contrattuali a quelle specificità tipiche dei corpi di polizia”.