“Posso pagare con il bancomat” “No” | Dal 1 novembre cambia tutto, dovete portare sempre contanti

Dal 1 novembre cambia proprio tutto e i pagamenti con il bancomat vengono vietati definitamente per lasciare spazio ai contanti.

Pagare con il bancomat è diventata un’azione istintiva, quasi scontata, anche quando si devono saldare pochi euro di spesa. Certo non tutti i commercianti sono contenti di questa scelta da parte dei consumatori, anzi, legati ancora all’idea delle spese bancarie da sostenere per le transazioni, cercano di evitarle il più possibile.

Nonostante ciò, il pagamento con carta è ormai qualcosa che è molto utilizzata, girare con i contanti qualcosa che invece, non fa quasi più nessuno.

Ma se di punto in bianco ce lo vietassero? Sappiamo bene quanto in questo ambito tutto sembra cambiare piuttosto velocemente, da un momento all’altro le regole vengono modificate e al cittadino viene chiesto di adeguarsi a tutto questo.

Allora cosa starebbe succedendo a riguardo?

La lotta all’evasione fiscale

Se c’è qualcosa che crea non pochi grattacapi agli italiani e agli enti, questa è l’evasione fiscale. La stretta delle tasse è determinante sulle tasche degli italiani a tal punto che in molti finiscono per non pagarle affatto. Considerando la crisi economica in cui le famiglie italiane sono cadute, spesso far fronte a tutte le spese è impossibile e si finisce per evitare di pagare tasse di ogni genere, che si tratti del bollo auto o del canone televisivo. Spingere i cittadini a scegliere il pagamento con carta piuttosto che quello in contanti, vuol dire anche contrastare tali eventi, avendo una traccia del passaggio dei soldi.

Questo stretto controllo non piace agli italiani che vedono poi di cattivo occhio i pagamenti elettronici e rischiano di non accettarli affatto. Nonostante ciò, le più recenti regole impongono ai commercianti di accettare i pagamenti elettronici che si tratti di piccoli importi o elevati.

Ecco la verità sui pagamenti con carta

Quindi la verità è questa, non sono vietati in assoluto i pagamenti con la carta o con il bancomat, ma può succedere che il POS del commerciante sia fuori servizio, ovvero la nostra stessa carta non funzioni per una qualsiasi motivo.

In questi specifici casi, pagare con la carta è indispensabile, se non si vuole lasciare un piccolo debito (sempre che il commerciate sia d’accordo). Quindi in ogni caso è indispensabile avere sempre con se dei contanti per evitare delle problematiche nel momento in cui ci si appresta al pagamento presso l’esercizio.