Passaporto allo sportello postale: la Sicilia parte dal Trapanese

È la provincia di Trapani ad aprire la strada in Sicilia al nuovo servizio di richiesta e rinnovo del passaporto direttamente presso gli sportelli di Poste Italiane. Sono 18, infatti, gli uffici postali abilitati dalla Questura di Trapani alla lavorazione delle pratiche per residenti e domiciliati, comprese le isole minori di Favignana e Pantelleria.

La novità è stata presentata questa mattina a Salemi, nell’ufficio postale di via Antonino Lo Presti, alla presenza del sindaco Vito Scalisi e di Fabio Piazza, direttore della filiale Poste Italiane di Trapani. L’iniziativa rientra nel progetto “Polis”, promosso da Poste Italiane per la modernizzazione e digitalizzazione degli uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti, con l’obiettivo di trasformarli in veri e propri “sportelli unici” della Pubblica Amministrazione.

Grazie al nuovo servizio, i cittadini residenti o domiciliati nei comuni coinvolti potranno presentare la documentazione per il rilascio o il rinnovo del passaporto direttamente allo sportello, previo appuntamento. Tra i centri abilitati figurano **Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Gibellina, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita**.

“La provincia di Trapani fa da apripista in Sicilia per questo nuovo servizio, a conferma della vicinanza di Poste Italiane ai piccoli centri”, ha sottolineato Fabio Piazza. “Il nuovo servizio di rilascio passaporti in ufficio postale è una grande innovazione che viene incontro alle piccole comunità come quella di Salemi, dimostra una grande sensibilità di Poste Italiane, che in territori spesso soggetti al depauperamento di servizi essenziali invece investe, migliorando così la vita dei piccoli centri, solida spina dorsale del Paese”, ha aggiunto il sindaco Scalisi.

In Sicilia, gli uffici “Polis” già offrono anche i servizi INPS per i pensionati e il rilascio dei certificati anagrafici attraverso il circuito ANPR.

Per richiedere il passaporto occorrono un documento d’identità valido, il codice fiscale, due fotografie, il pagamento del bollettino da 42,50 euro e del contributo amministrativo da 73,50 euro. In caso di rinnovo è necessario presentare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto.

L’operatore postale raccoglierà i dati biometrici del cittadino (foto e impronte digitali) e invierà la documentazione all’ufficio di Polizia competente. Una volta emesso, il nuovo passaporto potrà essere recapitato direttamente a casa dal personale di Poste Italiane, rendendo la procedura più semplice, veloce e accessibile anche nei piccoli comuni dell’isola.