Palermo, maxi operazione interforze allo Zen: 200 agenti impegnati in controlli a tappeto

Nuova operazione di controllo straordinario nel quartiere “San Filippo Neri” (Zen 1 e Zen 2) di Palermo. Dall’alba di oggi è in corso un massiccio intervento di presidio del territorio, che coinvolge Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Si tratta di una seconda operazione in pochi giorni, parte di un programma coordinato di monitoraggio sistematico dell’area, ritenuta ad alta sensibilità sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Sul campo sono impegnati circa 200 uomini appartenenti ai reparti territoriali e speciali delle tre forze dell’ordine, con il supporto di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga, oltre agli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale” della Polizia di Stato.

Gli obiettivi dell’operazione

L’intervento odierno mira a una serie di controlli mirati e coordinati. Tra gli obiettivi principali figurano:

la ricerca di armi e sostanze stupefacenti;

il controllo di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili;

la verifica di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;

l’accertamento di violazioni amministrative;

il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente per licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali.

Il supporto dall’alto

Le operazioni a terra sono integrate da un monitoraggio aereo: elicotteri delle forze di polizia sorvolano da ore i quartieri dello Zen, trasmettendo in tempo reale le immagini alla Sala Operativa della Questura per permettere un costante coordinamento delle attività e ulteriori approfondimenti investigativi.

L’azione rientra nella strategia di controllo capillare e prevenzione dei reati predisposta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato nei quartieri più difficili della città e garantire condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini.