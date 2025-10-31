Palermo, festa di laurea abusiva in un residence: sequestrata area e denunciato il titolare

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dalla Questura di Palermo, finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità diffusa, abusivismo e violazioni in materia di pubblica sicurezza, lavoro e igiene, gli agenti del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, insieme al personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dell’Asp di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri (Nil), hanno effettuato mirati controlli amministrativi in diversi locali del quartiere Partanna Mondello.

L’intervento è scaturito da numerosi esposti giunti al Commissariato di San Lorenzo, ad altre articolazioni della Questura, al Comune e ad altre Forze di Polizia, che segnalavano presunte situazioni di illegalità e irregolarità all’interno di una struttura privata situata in un residence della zona.

Le segnalazioni indicavano il possibile svolgimento di attività di intrattenimento non autorizzate, prive dei necessari requisiti di sicurezza e igiene, e l’impiego di personale non regolarmente assunto.

Durante il controllo, i poliziotti hanno riscontrato lo svolgimento di una serata danzante organizzata in occasione di una festa di laurea, con la partecipazione di circa 40 persone e la presenza di un Dj che diffondeva musica tramite casse acustiche e console, privo del prescritto patentino SIAE.

Le verifiche hanno permesso di accertare diverse violazioni di natura penale e amministrativa.

Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, in quanto privo della licenza necessaria, e per violazione della legge sulla protezione dei diritti d’autore. Analoga contestazione è stata elevata al Dj, per la diffusione di musica senza la regolare autorizzazione SIAE.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro probatorio di un supporto informatico contenente numerosi file audio utilizzati durante la serata danzante.

Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, è stato inoltre disposto il sequestro preventivo di un’area di circa 39 metri quadrati adibita al ballo e delle attrezzature tecniche impiegate per l’evento musicale (casse e console), con l’apposizione dei sigilli. I sequestri sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria competente.

Il personale dell’Asp di Palermo ha elevato sanzioni amministrative per gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie, mentre i Carabinieri del Nil hanno proceduto ad ulteriori contestazioni penali e amministrative per impiego di lavoratori non regolari e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.