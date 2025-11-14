Meteo Sicilia di sabato 15 e domenica 16 novembre

Sabato. Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Domenica. Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite. Più addensamenti in transito tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi al Nord con piogge sparse sulle regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio attese poche variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sui settori occidentali con temporali sulla Liguria, più asciutto al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile, salvo deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio attese schiarite sul versante adriatico, nubi sparse sul versante tirrenico con locali piogge tra Umbria e Toscana. In serata e in nottata attese poche variazioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e maggiori spazi di sereno. Tra la serata e la notte tempo per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

