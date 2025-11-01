Palermo da sogno: 5-0 al Pescara nel giorno dei 125 anni
Il Palermo festeggia nel migliore dei modi i suoi 125 anni di storia travolgendo il Pescara 5-0 al “Renzo Barbera”, davanti a 40 leggende rosanero. Prestazione dominante della squadra di Inzaghi, trascinata da un super Pierozzi autore di una doppietta.
La gara si sblocca al 23’ proprio con Pierozzi, che trova la rete con un tiro deviato. Dopo un primo tempo equilibrato, i rosanero dilagano nella ripresa: al 46’ Segre raddoppia di testa, poi ancora Pierozzi firma il 3-0 sugli sviluppi di un corner.
Al 72’ arriva anche la gioia personale per il capitano Brunori, che nel giorno del suo compleanno segna il poker su assist di Pohjanpalo. Nel finale Diakitè chiude il tabellino sul 5-0, su cross di Vasic.
Una vittoria netta, celebrata da tutto il Barbera: il Palermo ritrova il successo dopo tre giornate e regala ai tifosi una serata da ricordare.