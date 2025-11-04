Ora solare, “Abituatevi, resterà per sempre”: approvata l’ORA PERMANENTE | L’ora legale non tornerà mai più

L’ora solare è da poco entrata in vigore e già se ne discute in maniera determinante, qualcuno sarebbe pronto a dire che rimarrà per sempre.

Ci siamo ormai abituati, ogni anno cambiamo l’ora ai nostri orologi 2 volte all’anno, una per introdurre l’ora legale e l’altra per l’ora solare. Ci facciamo caso solo in quella specifica giornata, considerando che in fondo non ci disturbiamo nemmeno a spostare le lancette con i dispositivi elettronici che abbiamo.

L’introduzione di questo sistema avrebbe il compito di farci risparmiare del denaro, che sappiamo quanto sia importante negli ultimi anni e non solo. Secondo gli esperti ci sarebbe un netto risparmio energetico con il cambio dell’ora.

Peccato che il nostro corpo lo vive come una sorta di jet lag che superare non è affatto semplice, come se si rientrasse da un viaggio all’estero.

Ogni anno poi si aprono le discussioni sulla possibilità di non adottare più il cambio dell’ora, ma al momento nulla è mai cambiato, chissà se questo è il momento di farlo.

Cambio dell’ora e risparmio

Quindi, sono in molti a chiedersi se effettivamente il cambio dell’ora ci porta a un reale risparmio o se invece il gioco non vale la candela. Il cambio dovrebbe essere in grado di portarci un buon risparmio e di riflesso anche essere il mezzo con cui si ha un minore inquinamento per l’utilizzo più coscienzioso degli apparecchi elettrici e dell’illuminazione. Eppure secondo molti tutto questo non è sufficiente.

A risentirne è però il nostro corpo che si deve abituare ogni volta a questo cambiamento che per quanto può sembrare banale non lo è affatto e anzi richiede non poco tempo per abituarsi.

Non in tutti i paesi essa è utilizzata

Se un giorno in Italia l’ora legale potrebbe non esserci più, questo non lo sappiamo, al momento ci godiamo l’0ra solare e il buoi della notte alle 17 del pomeriggio; ma sono veramente tanti i paesi che vi hanno rinunciato.

Il Brasile ha rinunciato nel 2019, in Sudafrica invece, la vicinanza all’equatore non permette di utilizzare questo cambiamento, per via della scarsa escursione tra le ore di luce estiva e quella invernale. Probabilmente in molti non ne sono a conoscenza, ma anche molti stati dell’America non adottano più questo cambiamento, perché non lo ritengono necessario per la gestione delle giornate dei cittadini. In Italia? Al momento non sappiamo se effettivamente ci sarà un cambiamento sotto questo punto di vista, anche se effettivamente non è da escludere che possa succedere.