In questa città siciliana è impossibile guadagnare poco: non ha nulla da invidiare a Milano | Altro che povertà al Sud

Guadagnare poco in questa città della Sicilia è pressapoco impossibile, non ha proprio nulla da invidiare a Milano e alle città del Nord.

Chi lo ha detto che la Sicilia e il Sud in generale sono invivibili? Stando ai numeri che le statistiche ufficiali ci riportano, sembra che non sia affatto così e che grazie al lavoro congiunto delle amministrazioni locali, qualcosa stia cambiando.

Altro che Sud come il terzo mondo, negli ultimi anni molte regioni si stanno riprendendo la loro rivincita, dimostrando che con resilienza e ottime iniziative è possibile cambiare vita totalmente.

I numeri di questo studio ci dicono che in particolare, ci sarebbe una città della Sicilia che sarebbe in grado di offrire la possibilità di essere sempre ricchi.

Conoscere di quale luogo si tratta di rivela essere importante per poterlo anche scegliere nel caso in cui si voglia cambiare vita radicalmente.

Un Sud che sorprende: dove la ricchezza cresce contro ogni previsione

L’idea comune è che il Sud Italia sia sinonimo di stipendi bassi e opportunità limitate. Ma quello che in pochi sanno è che non tutte le città seguono questo schema che sembra essere alquanto scontato, ci sono infatti dei luoghi che smentiscono i pregiudizi e sono in grado di dimostrare che anche nel Meridione è possibile vivere bene. Mentre spesso si parla di “divario Nord-Sud”, questa realtà locale sta dimostrando che la crescita economica non è prerogativa esclusiva delle grandi città settentrionali. In questo posto non solo i cittadini lavorano, ma guadagnano anche delle cifre importanti.

Il segreto che qui si nasconde è una combinazione di imprenditorialità, servizi efficienti e un tessuto sociale vivace. Una città che è riuscita a diventare il simbolo dello sviluppo del Sud, un piccolo gioiello di bellezza e di qualità di vita adeguata.

La città siciliana che non conosce crisi

La città in questione è Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania, comune con il reddito medio più alto di tutta la Sicilia: 27.926 euro annui. Un risultato che ha veramente del sorprendente e che colloca questa località tra le aree più ricche del Sud Italia e la avvicina alle medie del Nord, in particolare a quelle di Milano.

Dietro di lei troviamo altri comuni della zona etnea: San Gregorio di Catania, Aci Castello, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta e Viagrande, tutti con redditi superiori alla media regionale. In questa parte della Sicilia, la forza economica si fa sentire e dimostra che anche a Sud è possibile costruire un’economia solida e moderna.