Omicidio Mattarella, l’ex Prefetto Filippo Piritore ricorre contro i domiciliari: “Sono innocente”

Farà ricorso al Tribunale del Riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari l’ex prefetto Filippo Piritore, accusato di aver depistato le indagini sull’omicidio del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella.

I suoi legali, gli avvocati Gabriele Vancheri e Dino Milazzo, nei prossimi giorni impugneranno il provvedimento emesso dal gip Antonella Consiglio, su richiesta della Dda di Palermo, ed eseguito ieri.

Secondo l’accusa, Piritore avrebbe contribuito a far sparire il guanto lasciato da uno dei killer del politico nell’auto rubata usata per la fuga. L’ex prefetto, sentito nelle scorse settimane dal giudice che ha disposto l’interrogatorio preventivo, ha ribadito la sua estraneità ai fatti e ha cercato di ridimensionare il proprio ruolo nella vicenda.

Durante l’interrogatorio davanti al gip, Piritore ha dichiarato: “Mi protesto innocente. Probabilmente ero agitato quando ho detto quelle cose. Non so come è venuto fuori il nome di Lauricella, non so dirlo.”

E ancora: “Io non ho occultato nulla, qualcuno mi avrà detto di procedere in quel modo, forse i miei dirigenti dell’epoca. Io ho fatto solo il mio dovere.” Ricostruendo quei momenti, l’ex prefetto ha aggiunto:

“Ai tempi ero alla sezione rapine, il mio superiore era il dottor Contrada ma non avevo rapporti personali con lui. Il 6 gennaio (giorno del delitto, ndr) sono stato contattato a casa e mi sono recato sul posto dove era stata trovata l’autovettura. Non ricordo chi c’era ma qualcuno era già lì.”

Secondo quanto emerso dalle indagini, nel 2024 e nelle relazioni degli anni precedenti, Piritore aveva affermato di aver consegnato il guanto a un agente della Scientifica — che lo ha però smentito — o all’allora pm Piero Grasso, che ha sempre dichiarato di non aver mai ricevuto l’oggetto. In altre versioni, avrebbe riferito di averlo dato a un poliziotto di nome Lauricella, ma nessun Lauricella risultava in servizio alla Scientifica all’epoca dei fatti.

L’udienza davanti al Tribunale del Riesame si terrà nei prossimi giorni, mentre la difesa punta a ottenere la revoca o l’alleggerimento della misura cautelare.