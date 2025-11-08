INPS ‘addio’, i siciliani danno il triste annuncio | Da oggi niente pensioni e niente bonus per chi vive qui

I siciliani salutano per sempre l’INPS: da oggi le pensioni sono soltanto un lontano ricordo. Ecco cosa sapere

In Sicilia arriva un annuncio che lascia senza parole: da oggi si può dire addio all’INPS.

A quanto pare, per chi vive nell’isola non ci sono infatti più pensioni né bonus.

La notizia, chiaramente, sta facendo preoccupare migliaia di residenti.

I siciliani possono dire addio all’INPS: niente più pensioni

In Sicilia arriva un annuncio che parla di un vero e proprio addio all’INPS. Da oggi non ci sono più pensioni e non sono più previsti bonus, con l’interruzione totale di ciò che l’INPS erogava ai residenti siciliani. La comunicazione sembra riguardare infatti sia i trattamenti pensionistici sia le misure di sostegno economico normalmente riconosciute, lasciando i siciliani senza questi strumenti di supporto. La notizia, che si è diffusa rapidamente, sta coinvolgendo tutti coloro che erano in attesa dei pagamenti e delle agevolazioni legate all’INPS.

Le domande e i dubbi in merito alla situazione così ambigua non fanno che moltiplicarsi tra loro. È per questo che tra i cittadini c’è grande attenzione per capire cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, soprattutto per chi contava su pensioni e bonus. Ora resta da chiarire cosa abbia portato a questa situazione e, soprattutto, cosa significa davvero questo addio all’INPS.

Cosa cambia davvero da oggi: ecco cosa sapere

Il senso della comunicazione riguarda la chiusura della sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto, avvenuta ad aprile 2025 in base alla Delibera n. 137 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. La chiusura “elimina” solo localmente pensioni o bonus, nel senso che rende impossibile rivolgersi a quello specifico sportello per richiedere servizi, costringendo gli utenti a spostarsi altrove o a utilizzare i canali online. Le competenze territoriali verranno trasferite principalmente all’agenzia complessa di Milazzo e, in parte, a quella di Patti, con conseguenti disagi per l’utenza del territorio.

Sud Chiama Nord ha dunque presentato un’interrogazione, a firma dell’onorevole Matteo Sciotto, per chiedere un intervento della Regione e dell’assessore alle Politiche Sociali con l’obiettivo di fermare questa decisione. La richiesta è quella di rivedere la delibera, considerando l’impatto sul territorio e sulle fasce più vulnerabili. Il gruppo parlamentare ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione e a tutelare il diritto dei cittadini ad accedere ai servizi INPS senza ostacoli.