Meteo Sicilia di venerdì 7 novembre

Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione con piogge sparse sui settori occidentali, più asciutto altrove. Nel pomeriggio tempo in peggioramento con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi, graduale miglioramento dalla sera con residui fenomeni sui settori orientali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità al Nord-Ovest con locali piogge su Liguria di Ponente e Alpi occidentali, maggiori schiarite altrove con foschie in pianura. Al pomeriggio ancora molte nubi con locali piogge tra Liguria e Piemonte, soleggiato . Tra la serata e la notte poche variazioni con tempo più asciutto anche al Nord-Ovest ma con ancora nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità anche compatta sui settori tirrenici con locali piogge, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento ma con piogge ancora sui settori tirrenici e asciutto altrove. In serata e nella notte cieli prevalentemente nuvolosi sulle regioni centrali ma con tempo per lo più asciutto o con isolati fenomeni sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità variabile con locali piogge sulle Isole Maggiori, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento su tutte le regioni, con piogge sulle Isole e sui settori tirrenici, anche intense sulla Sicilia. Tra la serata e la notte migliora sulle Isole, peggiora altrove con piogge e temporali sparsi specie sul versante tirrenico.

Temperature minime in aumento sulle Isole Maggiori e stabili sul resto d’Italia, massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.

