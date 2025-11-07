Meteo Sicilia di sabato 8 e domenica 9 novembre

Sabato. Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata su tutta la regione con piogge sparse sulle zone occidentali, più asciutto altrove. In serata e nottata peggiora con acquazzoni e temporali localmente anche intensi specie sulle coste settentrionali.

Domenica. Tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge sparse, generalmente di debole o moderata intensità. Ancora fenomeni possibili in serata e nottata anche a carattere di temporale specie sulle zone occidentali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole sull’Emilia Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO

Al mattino nubi sparse con isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità più compatta; ancora isolate piogge sul basso Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli coperti ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulle isole maggiori ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio precipitazioni su coste della Campania, Sicilia occidentale e sulla Sardegna, più intense su quest’ultima, poco nuvoloso altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in progressivo aumento con piogge che persistono sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stabili o in aumento da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it