Meteo Sicilia di mercoledì 12 novembre

Condizioni di tempo stabile per l’intera giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino al Nord ma con nuvolosità bassa sulla Liguria, ove non si escludono isolate pioviggini, e foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Poche variazioni tra pomeriggio e sera con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure.

AL CENTRO

Tempo stabile sulle regioni del Centro nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al Sud nel corso della giornata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.

Temperature minime in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord; massime stazionarie o in rialzo su tutta la penisola.

