Meteo Sicilia di giovedì 27 novembre

Nuvolosità in transito su tutta la regione nel corso della giornata con locali piogge su settori occidentali e settentrionali dell’Isola, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino ampi spazi di sereno, residue precipitazioni sulla Romagna con neve dai 700 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con schiarite anche sull’Emilia Romagna. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni sparse, nevose in Appennino dai 900-1100 metri. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni Adriatiche con neve in lieve calo fin verso i 750-900 metri. In serata tempo più stabile salvo residui fenomeni sull’Abruzzo con neve dagli 800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi con deboli piogge su Molise, Puglia e Sicilia occidentale. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori, più asciutto sulla Sardegna. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; quota neve in calo nella notte tra Campania, Molise e Basilicata dai 1000-1100 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it