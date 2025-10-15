Meteo Sicilia di giovedì 16 ottobre

Molte nuvole al mattino su tutta la regione con piogge sparse soprattutto sui settori meridionali. Nel pomeriggio tempo in graduale miglioramento con locali acquazzoni sulle zone nord-orientali dell’Isola. Tempo asciutto in serata e nottata con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche addensamento sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana, Lazio e Abruzzo, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui restanti settori, isolati piovaschi sul basso Lazio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge sparse, più intense sulla Campania; ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni più intense sui settori peninsulari; asciutto sulla Sicilia e sulla Sardegna. In serata e in nottata poche variazioni con ancora maltempo sulle regioni peninsulari e tempo asciutto e schiarite sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una flessione positiva dei valori termici sulla Sicilia.

