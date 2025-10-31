Meloni: ” Ponte rimane il nostro obiettivo”. Salvini: “Nessuno scontro”

“Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi, come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte della documentazione via link, perché si avrebbe voglia di rispondere ‘perché c’è internet’. Dopodiché il governo aspetta i rilievi, risponderà ai rilievi, sia chiaro che l’obiettivo è fare il Ponte sullo Stretto di Messina, che è un’opera strategica, sarà un’opera ingegneristica unica al mondo”. Così la premier Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1.

“Noi siamo eredi di una civiltà che con i suoi ponti ha meravigliato il mondo per millenni e io – ha aggiunto Meloni – non mi rassegno all’idea che non si possa più fare oggi perché siamo soffocati dalla burocrazia e dai cavilli”.

Il commento di Matteo Salvini

“Senza nessuno scontro tra poteri dello Stato, daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste. Ci sto lavorando da tre anni, ci lavorerò per tre anni e due mesi, poi gli ingegneri mi dicono che con sette anni l’Italia avrà un’opera unica al mondo e quindi va bene così”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione a Palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto.

“E’ un secolo che se ne parla, per me il tempo è denaro, ma voglio rispettare tutte le prescrizioni, tutte le riflessioni”, ha aggiunto.

Da palazzo Chigi intanto si spiega: si è svolto questa mattina un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto. “All’esito della riunione, si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti.

Solo dopo averne esaminato nel dettaglio i contenuti – viene chiarito -, il Governo provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento. Rimane fermo l’obiettivo, pienamente condiviso dall’intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell’opera”.

“Noi fermi non stiamo, la società poi è snella, non ha migliaia di persone, attualmente l’organizzazione prevede 100 persone, quindi non parliamo di costi esorbitanti. È chiaro che uno o due mesi rientrano nei tempi di una procedura. Degli stop molto più lunghi potrebbero mettere in difficoltà i rapporti con l’impresa, richiedere una nuova revisione del corrispettivo, perché se è aggiornato a 2023, come è attualmente, e si dovesse partire a fine 2026, il rischio è che ovviamente i numeri possano essere diversi”, ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, al termine della riunione di governo a Palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto, rispondendo a chi gli domandava l’impatto economico sui ritardi nella realizzazione dell’opera.

Ciucci ha spiegato, però, di “non riuscire a vedere quale sia l’adempimento, il documento ulteriore o l’integrazione che possa portare a uno stop e a un ritardo significativo. I rapporti con l’Europa – ha aggiunto – sono in corso da almeno due anni. Con l’Europa c’è un’interlocuzione con lettere che abbiamo depositato, sia sull’impatto ambientale, sia sull’applicazione della direttiva Ue sul 50%. I contratti li abbiamo rifirmati.

Certo non potremo discutere sulle modalità di trasmissione della documentazione. Faccio fatica a capire quale tra i rilievi che ci sono stati presentati, e a cui abbiamo risposto, possa aver determinato questa decisione. Ma quando la conosceremo non avremo problemi a dare ulteriori documentazioni, se necessarie, o ulteriori spiegazioni per superare questo impasse”.