Maxi operazione antidroga nel mare di Marsala: sequestrati oltre 670 kg di hashish

Una vasta operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ha portato al fermo di cinque cittadini tunisini, gravemente indiziati di far parte di un’associazione criminale dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Palermo e riguarda un carico di oltre 670 chilogrammi di hashish, il più consistente sequestro avvenuto nelle acque trapanesi negli ultimi decenni.

L’operazione ha avuto luogo nella notte del 20 ottobre scorso, nell’ambito di un servizio congiunto di contrasto al traffico di migranti e di droga condotto lungo la costa trapanese. Le attività investigative, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e condotte dalla Squadra Mobile di Trapani insieme alla SISCO di Palermo, hanno permesso di individuare un gommone con motore fuoribordo che si dirigeva verso le acque internazionali, al largo di Marsala.

Grazie al monitoraggio radar del Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle di Palermo, gli investigatori hanno documentato l’incontro del natante con un peschereccio tunisino, durante il quale è avvenuto il trasbordo di diversi colli di colore azzurro.

Una volta completato lo scambio, il gommone ha fatto rotta verso la costa siciliana, ma è stato intercettato e bloccato dopo un inseguimento ad alta velocità. Durante la fuga, il conducente ha tentato di disfarsi di parte del carico gettandolo in mare, ma i finanzieri sono riusciti a recuperarlo, scoprendo all’interno panetti di hashish per oltre 160 kg.

Contemporaneamente, le unità aeronavali della Guardia di Finanza hanno raggiunto e fermato in acque internazionali il peschereccio tunisino, in applicazione della Convenzione di Montego Bay. Anche in questo caso, l’imbarcazione ha cercato di sfuggire al controllo, abbandonando in mare 11 colli contenenti circa 600 kg di hashish, poi recuperati. La fuga è terminata a poche miglia dal limite delle acque territoriali tunisine, dove i militari hanno preso il controllo del mezzo.

Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di oltre 670 kg di stupefacente e al fermo dei cinque cittadini tunisini coinvolti: il conducente del gommone e i quattro membri dell’equipaggio del peschereccio. Su disposizione della DDA di Palermo sono stati inoltre sequestrati entrambi i natanti.

Il GIP del Tribunale di Trapani ha convalidato i fermi, disponendo la custodia cautelare in carcere per quattro indagati, mentre un quinto, membro dell’equipaggio del peschereccio, è stato scarcerato e collocato presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Milo (TP), in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria competente.

Le indagini proseguono per delineare eventuali ulteriori responsabilità e canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Si ricorda che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo con sentenze definitive, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.