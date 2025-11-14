Matilde Siracusano denuncia gli insulti sessisti sui social: “È inaccettabile. Bisogna denunciare”

La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, la messinese Matilde Siracusano, ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per denunciare la valanga di insulti sessisti e commenti volgari che riceve quotidianamente sui social.

Mostrando il proprio cellulare, l’esponente di Forza Italia elenca alcuni dei messaggi che le vengono inviati:

“Vai a cucinare e poi a trombare”, “Povera donna… lecca lecca”, “Dove è uscita questa soubrette”, “Una cagnetta no?”, “L’unica cosa chiusa è il tuo cervello”.

Con tono fermo ma ironico, Siracusano replica:

“Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete voi.”

“Accade a quasi tutte le donne che si espongono sui social”

Nel video la sottosegretaria sottolinea come la sua esperienza non sia un caso isolato, ma un fenomeno diffuso che riguarda moltissime donne attive sui social media:

“Questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente nei miei post.

Ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media.”

Siracusano definisce questi comportamenti “inaccettabili” e si rivolge direttamente agli autori degli insulti:

“Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Non vi vergognate?”

Pur dichiarando di avere “le spalle larghe”, la sottosegretaria ricorda che non tutte reagiscono con la stessa forza e che molte ragazze soffrono profondamente per le violenze verbali subite online.

“Bisogna denunciare, denunciare, denunciare”

Nel suo messaggio finale, Siracusano annuncia l’intenzione di procedere con una denuncia formale e invita tutte le donne a fare lo stesso:

“Domani vado a denunciare. Questo non mi fa soffrire, ma ci sono persone che soffrono enormemente per questo schifo.

Quindi il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie.”

La presa di posizione della sottosegretaria apre ancora una volta il dibattito sul tema dell’odio online e della violenza verbale contro le donne, fenomeno in crescita e sempre più evidente sulle piattaforme social.