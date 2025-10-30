Ma quale medico e notaio, “Vi pagano 60.000 euro per mangiare cioccolato”: ve ne state seduti a ingurgitare cibo

Ti pagano (e anche tanto) per mangiare cioccolato: sembra uno scherzo eppure è tutto vero. Ecco cosa sapere su questa incredibile opportunità

Altro che lavori stressanti o turni infiniti: esiste un impiego che consiste semplicemente nel mangiare cioccolato.

Sessantamila euro di compenso per assaggiare dolci e restare comodamente seduti, senza sforzi o orari da rispettare.

Un sogno che per molti sembra troppo bello per essere vero, ma che in questo caso è realtà.

Non resta che scoprire meglio di cosa si tratta e chi sta davvero offrendo questa incredibile opportunità.

Ti pagano 60mila euro per mangiare cioccolato: è tutto vero

60mila euro per mangiare cioccolato. Sembra un sogno, eppure è quanto riportano diverse fonti in merito a un’offerta di lavoro che ha già fatto il giro del mondo. Il compito, stando alle descrizioni, sarebbe dei più semplici: restare comodamente seduti e assaggiare diversi tipi di cioccolato. Non vi è nessuna competenza particolare richiesta e nessuna fatica fisica da fare. In campo, c’è solo la capacità di apprezzare uno degli alimenti più amati in assoluto.

Un’opportunità che ha inevitabilmente attirato la curiosità di migliaia di persone, entusiaste all’idea di trasformare una passione in un vero e proprio lavoro retribuito. Le candidature, secondo quanto si legge, sarebbero già numerosissime, segno di quanto la proposta abbia colpito l’immaginazione di molti. Ma chi offre davvero questa cifra per un’attività tanto insolita? E quali sono le condizioni reali per poter partecipare? Non ti resta che scoprire i dettagli una volta per tutte.

Ecco di quale opportunità si tratta e cosa sapere

Chi non ha mai sognato di essere pagato per mangiare cioccolato? Ebbene, questo lavoro esiste davvero, ma non si tratta di una proposta aperta a chiunque. Quella dei degustatori o assaggiatori di cioccolato è infatti una professione reale, ma altamente specializzata e di nicchia. Gli esperti del settore collaborano con aziende dolciarie per valutare la qualità del prodotto in ogni fase, tra aroma, consistenza, gusto, profumo e persino il suono della tavoletta quando si spezza.

Si tratta di figure formate e con un palato particolarmente allenato, in grado di riconoscere anche le sfumature più sottili tra diverse varietà di cacao. I professionisti più esperti possono arrivare a guadagnare fino a 60.000 euro all’anno, ma la strada per raggiungere tali livelli richiede anni di esperienza e una preparazione specifica. Dunque sì, il lavoro esiste davvero, ma non è un sogno alla portata di tutti. Piuttosto, è una carriera per veri intenditori del cioccolato.