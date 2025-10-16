La migliore pasta alla Norma a Catania si mangia da Buatta

Buatta vince la sfida dedicata alla pasta alla Norma a Catania e conquista il primo posto nel programma di Joe Bastianich, Foodish, in onda da lunedì a venerdì su TV8.

Il conduttore italo-americano ha scelto la pasta alla Norma della chef Dina Ferrari del ristorante Buatta, in una competizione tutta gastronomica che ha coinvolto quattro ristoranti del capoluogo etneo. Joe Bastianich ha elogiato in particolare la chef Dina Ferrari per” la tecnica nella preparazione delle melanzane, proposte in tre diversi tagli e consistenze”, sottolineando come “questo equilibrio renda il piatto unico”. Ha apprezzato inoltre la dolcezza armonica della salsa, definendo il piatto “perfetto” nell’insieme. Il giudizio finale è stato di un “piatto eccellente”.

Il programma Foodish vede sfidarsi quattro locali per conquistare un premio di mille euro e aggiudicarsi il titolo di locale Foodish. Durante la puntata dedicata alla pasta alla Norma, Joe Bastianich, accompagnato a Catania da Andrea Lo Cicero Vaina, ex pilone della nazionale di Rugby, ha valutato ciascun piatto dei quattro ristoranti coinvolti.

Per la chef di Buatta, Dina Ferrari, “la pasta alla Norma appartiene profondamente alla tradizione familiare, simbolo della mia infanzia e della casa. È stata un’occasione speciale, ricca di valore affettivo e culturale – ha commentato Dina Ferrari -. La pasta alla Norma può sembrare un piatto semplice e povero, ma in realtà è complesso nella sua esecuzione. Ogni passaggio, dalla salsa di pomodoro alla frittura delle melanzane, dal taglio degli ingredienti fino alla cura dei dettagli, richiede rigore e precisione. È questa attenzione meticolosa che ha trasformato un piatto tradizionale in un’eccellenza, convincendo Joe Bastianich ad assegnare la vittoria a Buatta”, ha concluso la chef Ferrari.

Il ristorante Buatta, nato nel 2015 dall’avventura imprenditoriale di due coppie di giovani catanesi, Nicolò Giannotta e Agnese Privitera, Giorgia l’Episcopo e Damiano Valguarnera, si è affermato nella prima apertura come uno dei primi locali che ha puntato sulle birre artigianali, sul Cunzatizzu – un pane condito che nasce dallo stesso impasto della pizza – e sui piatti serviti nelle Buatte, termine siciliano che indica i vasi in vetro dove si conserva il cibo. Buatta, oggi si rinnova nel segno di una cucina ispirata al comfort food, a ricette che appartengono e identificano diverse culture – a partire da quella siciliana fino ai classici della cucina americana – frutto di continue ricerche e della creatività di Dina Ferrari.

Nel menù, oltre ai must come il Cunzatizzu e le Buatte, si trovano piatti come il pollo glassato, il vitello tonnato, le polpette di melanzana, il taco di polpo e la premiata pasta alla Norma. Ricette uniche che uniscono sapori familiari e ingredienti originali, aggiungendo spesso un tocco esotico.

La carta dei vini mostra sensibilità e attenzione ai vini naturali siciliani dei piccoli produttori e alle bevande no alcohol come la kombutcha.