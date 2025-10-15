La città italiana in cui si lavora peggio è in Sicilia: stilata la classifica ufficiale | Dovete salire al Nord tutti

La classifica ufficiale non lascia alcun spazio alle interpretazioni, in Sicilia la città in cui si lavora peggio.

Il lavoro è stressante, su questo siamo tutti d’accordo, ci sono settimane in cui recarsi in ufficio sembra essere molto più difficile di quello che si crede, perché si hanno delle scadenze importanti o degli impegni veramente pesanti.

Certo non è semplice riuscire a gestire tutto questo, ma quello che è certo è che lavorare è veramente indispensabile, per poter avere una qualità della vita che sia adeguata a quello che si desidera e soprattutto di cui si ha bisogno.

Ebbene, nonostante ciò ci sono alcune città che sono un grande esempio di come sia possibile comunque creare un ambiente di lavoro che sia confortevole e meno stressante di altri; esempi che ci arrivano soprattutto dall’estero, mentre in Italia non sono poche le città dove andare a lavoro sembra essere veramente difficile.

In Sicilia poi, sembra che ci sia una città dove, un’attività lavorativa può diventare veramente infernale.

Lavoro e stress sono da sempre il connubio indissolubile

La realtà dei fatti è proprio questa, quando si pensa al lavoro si finisce per collegare tutto allo stress. Andare in ufficio o svolgere una stessa mansione ogni giorno è qualcosa che finisce per creare un certo livello di abitudini, il bisogno di evadere da quella che è una routine che potrebbe sembrare a dir poco noiosa, in alcuni casi veramente molto difficile da sopportare per un periodo pressapoco infinito.

Tutto questo non fa altro che legare ancora di più il lavoro allo stress, una sensazione che finisce per rendere ogni singola giornata estremamente oppressiva, come se recarsi a svolgere la propria occupazione finisce per essere un peso opprimente e trovarsi a lavorare in città particolarmente stressanti finisce per essere ancora più complesso.

La città dove lavorare è più complicato

Una recente classifica ha portato alla luce le difficoltà di lavorare in alcune città piuttosto che in altre. Ebbene, sembra che il lavoro sia meno stressante in città come Milano e Torino, con le rispettive regioni a prendersi il primato in classifica. Diverso invece il discorso al sud.

La Sicilia si becca la bandiera nera, posizionandosi 19esima in classifica divenendo una delle regioni in cui lavorare è più stressante che in altre zone d’Italia. Questo probabilmente per via di stipendi bassi per soddisfare il fabbisogno della maggior parte degli italiani.