La città italiana in cui si dorme meglio è questa: è impossibile essere stressati qui | Lo dice la scienza

In questa città italiana si dorme meglio rispetto a tutte le altre, al punto che qui non esiste lo stress. Ecco cosa dice la scienza

In questa città italiana si dorme davvero meglio che altrove.

Lo confermano alcuni studi scientifici, secondo cui qui è praticamente impossibile essere stressati.

Un luogo dunque dove il sonno è più profondo e la qualità della vita nettamente superiore alla media nazionale.

Ma di quale città si tratta esattamente? Non resta che scoprirlo.

La scienza lo conferma: qui si dorme meglio

Secondo quanto riportato da recenti studi scientifici, esiste una città italiana dove si dorme meglio che in qualsiasi altra parte del Paese. Un luogo in cui il riposo sembra avere un effetto quasi terapeutico, tanto da rendere lo stress praticamente inesistente. Qui le persone riuscirebbero a mantenere un equilibrio psicofisico ideale, con livelli di benessere e qualità della vita superiori alla media nazionale.

Gli esperti parlano di un insieme di fattori che contribuiscono a questo risultato sorprendente. Quel che è certo è che questa città italiana è diventata un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca tranquillità, sonno regolare e un ritmo di vita più lento. Sempre più persone, incuriosite dai risultati della ricerca, vorrebbero capire dove si trovi questo piccolo paradiso del riposo. Non ti resta che passare al prossimo paragrafo per scoprire di quale città si tratta e cosa rende il suo sonno così perfetto.

Ecco la città italiana dove lo stress praticamente non esiste

A rivelare quale sia la città italiana dove si dorme meglio è stato uno studio condotto da Unobravo, agenzia specializzata in psicologia online. L’analisi ha preso in esame trenta città del Paese, valutando diversi indicatori legati al benessere e alla qualità del sonno. Al primo posto si è posizionata Perugia, che si è distinta soprattutto per la purezza dell’aria, risultata la migliore d’Italia con un punteggio di 78 su 100.

A contribuire al primato umbro ci sarebbero anche altri fattori come la scarsa esposizione all’inquinamento acustico e luminoso, un buon equilibrio tra ore trascorse online e tempo libero, la presenza diffusa di aree verdi e un consumo moderato di caffeina, dedotto dal numero contenuto di bar. Tutti elementi che, insieme, rendono Perugia una città dove il sonno è più profondo e rigenerante. Un vero e proprio paradiso del riposo, insomma.