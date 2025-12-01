Imprese artigiane: strumenti digitali e analisi dei dati per la competitività, seminario di Confartigianato Palermo con il Pid della Camera di Commercio Palermo Enna

“Strumenti digitali e analisi dei dati per la competitività delle imprese artigiane” è il tema del seminario tecnico organizzato dai Giovani imprenditori Confartigianato Palermo e da Confartigianato Imprese Palermo, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale, che si svolgerà martedì 2 dicembre, alle 10, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna (via Emerico Amari,11 – Palermo).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare imprenditori, artigiani e aspiranti tali in un percorso di avvicinamento alle tecnologie digitali che possono sostenere la crescita e lo sviluppo delle micro e piccole imprese del territorio. Nel corso dell’appuntamento verranno presentati strumenti digitali gratuiti, semplici da utilizzare e immediatamente applicabili, utili per monitorare e migliorare la presenza online della propria attività, potenziare la comunicazione e comprendere meglio il comportamento dei clienti. L’incontro rappresenta, dunque, un’occasione concreta per tutte le imprese artigiane che desiderano accrescere le proprie competenze digitali, migliorare la propria competitività e prepararsi alle sfide dei mercati contemporanei.

“In un contesto sempre più digitale, conoscere e saper utilizzare gli strumenti digitali che permettono di migliorare la propria presenza online non rappresenta più un vantaggio, ma una necessità – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – Questo seminario intende offrire alle imprese competenze pratiche e immediatamente applicabili per innovare e crescere”.

“Il nostro sistema produttivo ha bisogno di momenti di accompagnamento e orientamento, capaci di tradurre la complessità del cambiamento in opportunità concrete per le imprese – aggiunge il segretario generale Guido Barcellona – Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire un supporto pratico, che aiuti artigiani e imprenditori a individuare soluzioni utili per organizzare meglio l’attività, ottimizzare il tempo e rafforzare la propria presenza sul mercato”.

Oltre al presidente Albanese e al segretario generale Barcellona, interverranno Fabio Pellerito, vice segretario Confartigianato Palermo, Giovanni Rafti, segretario Confartigianato Palermo, Federica Terruso, presidente Giovani imprenditori Confartigianato Palermo. La formazione è a cura di Giusi Messina, digital specialist del Punto Impresa Digitale.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo linkedin https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.