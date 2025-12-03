Happening della Solidarietà 2025. Confronto sui processi generativi e di trasformazione del Terzo Settore

HAPPENING DELLA SOLIDARIETÀ 2025. A Palermo due giorni di confronto sui processi generativi e di trasformazione del Terzo Settore con lo sguardo a quel “welfare socio-culturale” che rende protagoniste le persone. A promuoverlo il Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane

“Allenare l’Inclusione: Tra Campo, Comunità e Digitale” il tema dell’Happening della Solidarietà 2025, giunto alla sua 26sima edizione, che si terrà a Palermo giovedì 4 e venerdì 5 dicembre. Due giorni di confronto su come e quanto il Terzo Settore si sia trasformato e sia ancora in cammino, così come sulla necessità di aggiornare strumenti, linguaggi e competenze per continuare a garantire inclusione, responsabilità sociale e capacità di mediazione in un contesto in continua evoluzione.

A promuovere l’evento è il Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, storico esempio di imprenditoria sociale in Sicilia, con il patrocinio di Anci, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo, Fondazione Èbbene, Sport for Inclusion Network e Federsolidarietà Confcooperative.

Numerosi, ma soprattutto ognuno connesso all’altro, i temi su cui si animerà il dibattito del pomeriggio di venerdì 5, momento centrale della due giorni, durante il quale poter riflettere sullo sport come strumento inclusivo, il digitale come strumento educativo e di sviluppo, opportunità e criticità, ma soprattutto guardando al welfare culturale come strumento imprenditoriale, in grado di promuovere i territori e al contempo l’inclusione sociale.

«L’Happening della Solidarietà è, per la nostra organizzazione, un luogo aperto al Terzo settore e alle Istituzioni, in cui affrontare le tematiche emergenti del welfare e guardare agli scenari futuri. In questa edizione, la 26° – afferma Sergio Mondello, presidente del Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane – riaffermiamo il ruolo delle imprese sociali come “ponte” tra le persone, i territori, gli attori pubblici e produttivi, sempre alla ricerca di metodologie capaci di includere chi è più fragile e, al contempo, guardare allo sviluppo. Siamo convinti che la forza del Consorzio Sol.Co., che ci ha permesso di superare i 30anni di attività in Sicilia, sia la qualità del lavoro messo in campo da tutti i soci a cui si unisce un investimento costante su processi orientati alla sostenibilità e all’innovazione. Riteniamo che la chiave per lo sviluppo “dell’imprenditoria sociale futura” possa essere legata alla capacità di stringere alleanze, con un approccio basato sulla cooperazione e sulla creazione di valore condiviso; sulla propensione ad aprirsi al cambiamento per rispondere a bisogni sociali in modo efficace e migliore rispetto ai metodi tradizionali; sulla competenza intesa come capacità di comprendere e gestire le esigenze sociali, di valutare l’impatto delle proprie azioni e di sviluppare competenze professionali che coniugano il lato tecnico-economico con quello umano e sociale».

Due giorni, dunque, attesi in quanto occasione reale di confronto tra chi opera quotidianamente nei territori rifiutando le logiche autoreferenziali, desiderosi di costruire processi condivisi con tutte le parti sociali, al fine di mantenere il ruolo di “custodi” della responsabilità sociale.

IL PROGRAMMA

Il via alle 15.30 di giovedì 4 dicembre nella sede Anci, in via Roma 19, dove Luca Campisi, consigliere del Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane, introdurrà i lavori che avranno come tema “Sport e Inclusione”. Un workshop dedicato allo sport inclusivo, attraverso il quale definire una metodologia che superi la semplice partecipazione, integrando formazione mirata, discipline adattate e contesti pensati per garantire vera inclusione.

Interverranno: Lara Tagliabue, responsabile dei programmi della Fondazione Laureus; Giuditta Domenichini, psicologa dello sport per i processi educativi inclusivi dell’impresa sociale Whanau; Giuseppe Sanfilippo, presidente associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica “Leoni Sicani”; Salvatore Scebba, dottore in Ricerca presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie, Università degli Studi di Catania.

I lavori di venerdì 5 si svolgeranno a Palazzo Comitini, in via Maqueda 100, dalle 9.30 alle 13.30 nella Sala del Camino, mentre dalle 15 alle 19 in Sala Martorana.

“Luci e ombre dell’inclusione digitale” il tema del workshop che si animerà nella mattinata, durante la quale si parlerà di digitalizzazione delle imprese sociali e dell’impatto delle nuove tecnologie su giovani e persone fragili, evidenziandone opportunità e criticità. L’obiettivo è promuovere un uso consapevole e sicuro del digitale.

Introdurrà i lavori Salvo Litrico, consigliere delegato Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane. Interverranno: Cetty Mannino, esperta di bullismo e cyberbullismo della Fondazione Carolina; Davide Minelli, presidente SocialTechno-TechSoup

“Welfare è cultura, è qualità vita” il tema dei lavori del pomeriggio. Un momento pregnante dell’Happening, volto a valorizzare il ruolo delle imprese sociali come ponte tra persone, territori e innovazione, approfondendo sport inclusivo, digitale responsabile e welfare culturale per costruire interventi di qualità e nuovi percorsi condivisi di inclusione e sviluppo.

Darà il via al pomeriggio, che si svilupperà attraverso quattro tavoli tematici consecutivi, Sergio Mondello, presidente del Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, mentre a moderare sarà Elisa Furnari, presidente di Fondazione Èbbene e Member of Sport For Inclusion Network e Philanthropy Experience.

I saluti saranno affidati a: Roberto Lagalla, sindaco della Città Metropolitana di Palermo; agli assessori del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, all’Innovazione, Giampiero Cannella alla Cultura; Mimma Calabrò, alle Politiche Sociali, e Alessandro Anello, al Turismo e allo Sport.

Tra gli ospiti che si aggiungeranno alle voci delle due giornate: Paolo Amenta, presidente ANCI Sicilia; Gaetano Mancini presidente Confcooperative Sicilia; Marco Gargiulo, presidente Consorzio Idee in Rete; Rosalia Pennino, capo segreteria tecnica del Sindaco Metropolitano; Marco Platania, docente di Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Catania; Marco Coico, vicepresidente dell’associazione “Amici Le Vie dei Tesori”; Danilo D’Elia, CEO di NODE Soc. Coop; Rosario Alagna, account manager del Dipartimento della Trasformazione digitale e funzionario informatico del Comune di Palermo; Giovanna Gaballo, presidente di Sispi, partner tecnologico del Comune di Palermo.

Chiuderà i lavori Francesco Passantino, consigliere delegato del Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, “Crescere sicuri, crescere liberi”.