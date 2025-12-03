Contro il caro voli nasce Etna Sky, la nuova compagnia siciliana pronta a decollare nel 2026

Una nuova compagnia aerea “made in Sicily” si prepara a rivoluzionare il mercato dei voli da e per l’Isola. L’annuncio ufficiale arriva dal deputato catanese Manlio Messina, eletto inizialmente con Fratelli d’Italia e oggi nel gruppo misto, che sui propri profili social ha svelato la nascita di Etna Sky, promettendo tariffe accessibili e collegamenti pensati per i siciliani.

Con un post corredato dalla foto di quella che dovrebbe essere la livrea del primo aereo, Messina ha invitato i cittadini a “smettere di lamentarsi dei costi e cominciare a volare siciliano”, sottolineando come l’iniziativa rappresenti una risposta concreta al caro voli che da anni penalizza la mobilità degli abitanti dell’Isola.

Debutto previsto per l’estate 2026 e basi operative in Sicilia

Secondo quanto spiegato dal parlamentare, la compagnia è già stata formalmente costituita e ha avviato l’iter per ottenere il Coa, la certificazione di operatore aereo rilasciata dall’Enac necessaria per iniziare i voli. Il debutto operativo è previsto per l’estate del 2026, quando Etna Sky dovrebbe aver completato tutte le procedure regolamentari.

Il progetto prende forma grazie a una cordata privata di investitori siciliani e non solo, con la partecipazione anche di un investitore lombardo e di Messina tra i soci fondatori. La compagnia disporrà di due basi principali a Catania e Palermo, ma opererà anche da Comiso e Trapani, coprendo così l’intera rete aeroportuale siciliana.

Collegamenti nazionali e tariffe “super speciali” per i siciliani

Durante il primo anno di attività, Etna Sky offrirà collegamenti nazionali con le principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Pisa e Forlì. L’obiettivo dichiarato è quello di proporre ai residenti tariffe “super speciali”, un chiaro riferimento alla storica problematica dei costi elevati dei voli da e per la Sicilia.

L’iniziativa ha già suscitato grande entusiasmo e curiosità nella regione, promettendo di offrire non solo prezzi competitivi ma anche un servizio pensato sulle esigenze dei siciliani. “Non resta che allacciare le cinture e attendere il primo decollo”, conclude Messina, invitando il pubblico a prepararsi a una nuova era per i collegamenti aerei dell’Isola.