Catania, Polizia interviene contro acrobazie pericolose in moto sui social network

La Polizia di Stato, nell’ambito del monitoraggio della Rete finalizzato al contrasto di comportamenti antisociali, ha individuato una pagina di un noto social network seguita da migliaia di utenti, molti dei quali minori, contenente video di persone impegnate in acrobazie e manovre rischiose con le proprie moto, talvolta prive di targhe di immatricolazione.

Le manovre pericolose, come la circolazione con la ruota anteriore sollevata o addirittura in piedi sulla sella del motoveicolo, erano spesso effettuate su strade urbane ad alta percorrenza del Comune di Catania, creando serio pericolo per la circolazione.

Grazie all’attività del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Catania, è stato identificato l’amministratore della pagina, che ha provveduto a rimuovere i contenuti ritenuti inappropriati.

Sono stati individuati anche alcuni autori delle manovre pericolose, tutti residenti a Catania. In collaborazione con la locale Sezione di Polizia Stradale, gli agenti hanno sanzionato i responsabili per violazioni del Codice della strada, sequestrato un veicolo e applicato diversi fermi amministrativi su altri mezzi.

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel monitoraggio della Rete e nella prevenzione di comportamenti pericolosi che, se emulati, potrebbero mettere a rischio l’incolumità pubblica.