Catania, arrestati due minorenni per spaccio di droga: operazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato due minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le operazioni rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione ai reati legati agli stupefacenti. I due arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, nell’ambito di mirati controlli nei quartieri cittadini più a rischio.

Indagine nel quartiere San Cristoforo

Il primo arresto è avvenuto grazie all’attività investigativa dei Falchi della Sezione Criminalità Diffusa. Nel quartiere San Cristoforo è stato individuato un appartamento trasformato in vera e propria piazza di spaccio, dove all’interno di una stanza denominata “crack room” sono stati identificati diversi assuntori di droga.

Durante le operazioni, i poliziotti hanno bloccato un giovane pusher che aveva cercato di gettare circa 8 grammi di cocaina nel water, nel tentativo di evitare il sequestro. L’appartamento era dotato di sofisticati sistemi di videosorveglianza che permettevano di monitorare gli accessi.

Sequestri e materiali rinvenuti

Nella sala di controllo sono stati trovati circa 10 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione, e la somma di 90 euro in contanti. Al giovane sono stati rinvenuti anche ulteriori 130 euro durante la perquisizione personale. Tutti i beni e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati come provento dell’attività illecita.

Primo minorenne arrestato

Alla luce degli elementi raccolti, il 16enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, condotto al centro di prima accoglienza locale. L’arresto conferma l’attenzione della Polizia di Stato nella lotta allo spaccio di droga tra i più giovani.

Secondo arresto nello stesso immobile

Il giorno successivo, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha effettuato un nuovo controllo nello stesso appartamento, per verificare la situazione dopo il primo intervento. Anche questa volta, i poliziotti hanno trovato una stanza adibita a sala controllo e un altro minorenne, che deteneva oltre 10 grammi di cocaina e crack, la stessa quantità di marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi.

Durante la perquisizione, è stata sequestrata una somma di 265 euro, ritenuta provento dello spaccio. Al termine degli accertamenti, il 17enne è stato arrestato e trasferito al centro di prima accoglienza di via Franchetti, sempre su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni.