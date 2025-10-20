Carmina Burana apre la 66ª Stagione concertistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
Palermo si prepara ad accogliere l’apertura della 66ª Stagione concertistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con uno dei capolavori più celebri del Novecento musicale: i Carmina Burana di Carl Orff. Il concerto inaugurale è in programma venerdì 24 ottobre alle 20.30, e sabato 25 ottobre alle 17.30 al Politeama Garibaldi, segnando il debutto del nuovo orario serale dei venerdì. La stagione promette un equilibrio tra grandi capolavori, ospiti di rilievo e valorizzazione dei talenti locali.
A dirigere l’orchestra sarà Pinchas Steinberg, rinomato interprete del repertorio tardo-romantico e novecentesco, apprezzato per la profondità delle sue letture e la chiarezza formale. Accanto a lui, tre solisti di spicco: il soprano Elisabeth Breuer, il tenore Marco Ciaponi e il baritono Mario Cassi. L’esecuzione vedrà anche il coinvolgimento del Coro KlangVerwaltung, dei cori di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana diretti da Riccardo Scilipoti e del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo guidati da Antonio Sottile.
Composta tra il 1935 e il 1936, la cantata scenica Carmina Burana si ispira a una raccolta di canti goliardici medievali, ritrovati nell’abbazia bavarese di Benediktbeuern nel 1803. L’opera, strutturata in un prologo e tre sezioni dedicate a primavera, vino e amore, celebra i piaceri della vita con un linguaggio vigoroso e ritmico. La celebre apertura e chiusura con “O Fortuna”, simbolo di energia inesorabile, è diventata uno dei brani più noti del repertorio sinfonico-corale.
Il successo dell’opera fu immediato sin dalla prima assoluta a Francoforte nel 1937, nonostante le iniziali critiche del regime nazista. In Italia, i Carmina Burana furono rappresentati per la prima volta nel 1942 alla Scala sotto la direzione di Gino Marinuzzi, figura centrale della vita musicale siciliana e nazionale.
Il ritorno a Palermo di Pinchas Steinberg conferisce grande prestigio alla serata inaugurale. Nato in Israele e formato tra Stati Uniti e Berlino, Steinberg ha diretto alcune delle più importanti orchestre e teatri del mondo, dalla Scala ai Berliner Philharmoniker, distinguendosi per un repertorio che spazia da Mozart a Strauss e da Beethoven a Krenek.
Il soprano austriaco Elisabeth Breuer, già apprezzata nei principali festival barocchi internazionali, ha calcato i palcoscenici di San Carlo, Fenice e Regio di Torino. Il tenore Marco Ciaponi, vincitore del Premio Zarzuela a Operalia 2017, vanta esperienze nei principali teatri europei, mentre il baritono Mario Cassi, interprete di Figaro a livello internazionale, ha collaborato con direttori come Riccardo Muti e Andris Nelsons, ricevendo recentemente il titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti artistici.
L’apertura della stagione con i Carmina Burana promette un evento di grande impatto artistico e visivo, capace di fondere tradizione e modernità, e di offrire al pubblico palermitano un’esperienza musicale unica e coinvolgente.