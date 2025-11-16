Atp Finals, Sinner batte De Minaur e va in finale: sfiderà Alcaraz

Jannik Sinner non si ferma: batte Alex De Minaur 7-5 6-2 dopo un’ora e 53 minuti di gioco e per il terzo anno di fila raggiunge l’ultimo atto delle Atp Finals. Sul veloce della Inalpi Arena di Torino, il 24enne altoatesino si conferma la bestia nera dell’australiano: tredicesimo confronto e tredicesima vittoria di Sinner, che domani (ore 18) proverà a bissare il successo dello scorso anno contro Carlos Alcaraz.

Il numero 2 del mondo – che ha vinto tutti gli ultimi 18 set giocati a Torino – continua così il suo 2025 da sogno: 57 match vinti su 63 e decima finale della stagione per l’azzurro, che fin qui ha vinto Australian Open, Wimbledon, il Masters 1000 di Parigi e i tornei di Pechino e Vienna e che domani avrà la chance di conquistare il 24esimo titolo della carriera. Come detto, inoltre, quella di domani sarà per lui la terza finale consecutiva nel torneo dei Maestri: l’ultimo a riuscirci fu Novak Djokovic, che gioco l’ultimo atto delle Finals per cinque stagioni in fila (2012-2016), trionfando quattro volte (ko con Murray nel 2016). Per Sinner, infine, 30esima vittoria consecutiva a livello indoor (ultima sconfitta proprio alle Atp Finals 2023 contro Djokovic), che si avvicina al quarto posto di Ivan Lendl (32) e al terzo di Roger Federer (33). Più avanti Djokovic (35) e il recordman John McEnroe (47).

“È stata una partita molto difficile. All’inizio ho sbagliato un po’ troppo in risposta e lui ha servito bene. Nel secondo set ho alzato il livello e ho preso confidenza. Sono contento di aver vinto e domani sarà un giorno importante, grazie ancora al pubblico per il supporto”. Queste le parole, nell’intervista in campo, dell’azzurro. “All’ultimo torneo dell’anno si arriva un po’ stanchi, il pubblico mi dà una spinta ulteriore. Giocare in casa è speciale, domani sarà difficile ma sono contento di essere ancora in finale”, aggiunge Sinner.

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA

“Sono contento di essere in questa posizione e di finire questa stagione incredibile con un’altra finale qui a Torino”. Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo aver conquistato l’accesso finale. Quello di oggi contro l’australiano è stato il 13esimo successo in 13 confronti, un filotto che fa il paio con le recenti serie positive con altri rivali come Djokovic o Zverev. “Un po’ di anni fa ero in una situazione in cui non avevo mai vinto contro Medvedev, credo fossi sul 6-0. Quando uno trova una chiave contro alcuni giocatori questo può funzionare per una partita, forse per due o tre, ma non si sa, quindi devi sempre stare attento – ha detto – La testa è molto importante per noi giocatori a prescindere da contro chi giochi, quindi io vado in campo per dare sempre il massimo che ho in quel momento. Le cose possono cambiare da una partita all’altra, anche il livello di confidenza cambia da una giornata all’altra”.

Nel frattempo, fra poche ore Sinner proverà a chiudere la stagione con un’altra vittoria alle Finals di Torino. “Ho fatto una stagione incredibile con pochi tornei, ma sono quasi sempre arrivato in finale. È stato incredibile a prescindere da come sono partito – ha detto – Tutte le cose succedono per un motivo. A Parigi ho perso ma forse per questo ho vinto Wimbledon, a Shanghai è andata com’è andata e poi è arrivato questo filotto”.

Il giudizio di Sinner sui suoi progressi sul campo è positivo. “Credo di aver fatto un grande passo in avanti dall’anno scorso, adesso servo meglio e gioco meglio. Mi auguro che domani sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto, per fare questo servono due giocatori molto in forma e che vinca il migliore”. In chiusura di conferenza c’è anche il tempo per una battuta, rispondendo a chi gli chiedeva se domani sugli spalti sarà presente anche la sua famiglia. “Oggi c’era mio fratello, papà e mamma non credo che verranno domani, evidentemente hanno da fare cose più importanti a casa…”.

ALCARAZ BATTE AUGER-ALIASSIME

Sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner nella finale delle Atp Finals 2025. Il numero 1 del mondo ha sconfitto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 6-4, in un’ora e 22 minuti di gioco. Prima finale in carriera al torneo dei Maestri per lo spagnolo, che se la vedrà con il campione in carica e finalista delle ultime due edizioni. Sinner e Alcaraz torneranno ad affrontarsi dopo l’ultimo atto degli Us Open, che aveva visto trionfare lo spagnolo in quattro set.

“Sono molto felice per la partita di oggi. Sono contento di come ho giocato. Ero solido e concentrato per non lasciare spazio al mio avversario. Domani dovrò fare un grande match con Sinner. Credo che non molte persone tiferanno per me (ride, ndr), ma sono felice di giocare un’altra partita importante con Jannik e so di dover rimanere concentrato sul mio tennis”. Queste le parole, nell’intervista in campo, di Carlos Alcaraz.

– Foto IPA Agency –