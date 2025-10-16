“Agente erano solo 60 km/h”: 3.382 euro di multa e patente sospesa per 12 mesi | La nuova legge è durissima

Una notizia che fa discutere: anche se vai solo a 60 km/h, ti becchi una multa salatissima. Cosa sapere sulla nuova legge

Un automobilista si sarebbe giustificato dicendo di aver viaggiato “solo a 60 all’ora”, ma la risposta non è bastata a evitargli una sanzione record.

Parliamo di una multa da 3.382 euro e sospensione della patente per 12 mesi.

È questo l’effetto della nuova legge, considerata tra le più severe degli ultimi anni.

Continua a leggere per scoprire cosa prevede esattamente e in quali casi può scattare una punizione simile.

Anche se vai a 60 km/h, ti becchi una multa salata e patente sospesa

Una multa da 3.382 euro e la sospensione della patente per un intero anno: è quanto previsto, secondo quanto riportato, dalla legge sulla circolazione stradale, entrata in vigore per rendere più rigide le sanzioni nei confronti degli automobilisti. Il caso che ha fatto discutere riguarda un conducente che, fermato dalle forze dell’ordine, avrebbe dichiarato di viaggiare “solo a 60 chilometri orari”. Una giustificazione che, tuttavia, non gli avrebbe evitato la sanzione massima.

La normativa, infatti, prevede controlli più severi e multe più alte anche per infrazioni apparentemente lievi, in particolare nei tratti dove i limiti di velocità sono ridotti o temporanei. Una misura che ha già sollevato diverse polemiche tra automobilisti e associazioni di categoria, che parlano di provvedimenti troppo duri. Ecco cosa dice la legge nel dettaglio e in quali situazioni può scattare una sanzione così elevata, con tanto di sospensione della patente.

La nuova legge è durissima: ecco cosa prevede

Le regole del Codice della Strada prevedono sanzioni particolarmente severe nei casi di eccesso di velocità più gravi. Quando il superamento del limite supera i 60 chilometri orari, la multa può andare da un minimo di 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, accompagnata dalla sospensione della patente per un periodo compreso tra sei e dodici mesi. In queste situazioni, non contano attenuanti o giustificazioni: la legge parla chiaro e non lascia margini di interpretazione.

Oltre alla sanzione economica e alla sospensione della patente, può scattare anche la decurtazione dei punti e, in caso di recidiva entro due anni, la revoca del titolo di guida. L’obiettivo è quello di dissuadere i comportamenti più pericolosi al volante e ridurre gli incidenti causati dall’alta velocità. Si tratta di una delle misure più dure introdotte negli ultimi anni, che segna una stretta significativa in materia di sicurezza stradale.