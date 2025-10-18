Tredicenne disperso ritrovato nei boschi dal Soccorso Alpino

Ragazzo di 13 anni disperso nell’area del Bosco di Angimbe’, ritrovato dal Soccorso Alpino e dai Carabinieri. Poco dopo le 19.00 di venerdì, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS) per la ricerca di un minore disperso in ambiente montano ed impervio.

È subito partita una squadra di Tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Palermo, che ha raggiunto il target congiuntamente con i Carabinieri di Castellammare del Golfo.

Il giovane, con la propria bicicletta era uscito nel pomeriggio da Calatafimi ed aveva percorso il Bosco di Angimbe’, ed era stato sorpreso dal buio disorientandosi. Il giovane è stato sottoposto a controlli sanitari presso l’ambulanza del 118 e successivamente è stato riconsegnato ai genitori.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sull’intero territorio nazionale ai sensi della vigente normativa, è l’unica struttura che coordina chiunque interviene nella ricerca di persone disperse in ambiente montano, impervio ed in grotta, nessuno escluso, e dirige gli interventi di ricerca dispersi nei medesimi ambienti.