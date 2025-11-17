Tratta di esseri umani, tra arresti nella notte a Catania
La Polizia di Stato di Catania ha eseguito nelle prime ore di questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, ritenute coinvolte — a vario titolo — in un presunto sistema di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura Distrettuale etnea, arriva al termine di un’attività investigativa che avrebbe fatto emergere un quadro di gravi indizi in merito allo sfruttamento di lavoratori, presumibilmente reclutati attraverso canali irregolari e costretti a condizioni lavorative degradanti.
Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete e individuare eventuali ulteriori responsabilità.
* in aggiornamento