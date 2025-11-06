“Scollegate subito questo elettrodomestico, provoca incendi nel 97% dei casi” | Lanciato l’allarme rosso

Questo elettrodomestico sarebbe in grado di provocare incendi in quasi il 100% dei casi, occorre staccarlo ogni volta per evitare il peggio.

Non basta la bolletta salata, ora a metterci lo zampino anche la presa di corrente che si incendia. Purtroppo nella nostra abitazione occorre fare attenzione a una serie di elementi se si vuole evitare il peggio.

La corrente elettrica e di riflesso gli elettrodomestici sono spesso sotto la lente di ingrandimento, per via della pericolosità che a volte nascondono e di cui troppo spesso non ci curiamo affatto, commettendo un grosso errore.

Per una volta però, vorremmo accendere la luce su un pericolo latente, che forse troppo spesso sottovalutiamo ma che ci può creare non poche problematiche, ovvero il rischio incendi che può essere aumentato da specifici apparecchi.

Il più pericoloso che abbiamo in casa è lui e nemmeno ce ne rendiamo conto.

Gli esperti sono molto chiari a riguardo

La realtà è questa, più volte gli esperti si sono espressi a riguardo e sono stati molto chiari: i nostri elettrodomestici possono diventare i nostri peggiori nemici e non ci si riferisce solo alla bolletta per l’energia elettrica. Perché sì, è assolutamente vero che a volte utilizziamo gli apparecchi nella maniera sbagliata contribuendo all’impennata del costo che paghiamo, ma si tratta di un errore a cui possiamo ovviare correggendo il tiro. Negli ultimi mesi però, l’allarme lanciato è nei confronti degli elettrodomestici che possono diventare pericolosi.

Proprio a tal proposito, il consiglio generale che viene dato è quello di staccare gli apparecchi quando non si è in casa per molto tempo. Ad eccezione del frigorifero, che ovviamente, deve rimanere attaccato, gli altri, compresi i televisori e i caricabatterie dei cellulari possono essere molto pericolosi, per questo si raccomanda di non lasciarli ami attaccati.

Lui il peggiore dei nemici

Ammettiamolo, non ci si presta mai la giusta attenzione, questo lo dobbiamo riconoscere. È un elettrodomestico così piccolo che in molti credono sia innocuo, ma la resistenza presente al suo interno e il calore che esso emana rende inevitabile la possibilità che diventi anche pericoloso. Ci si riferisce al tostapane.

Non solo è importante non lasciarlo attaccato alla presa, ma fare attenzione anche quando lo si utilizza. Occorre pulirlo sempre a fondo, evitando che lo sporco si accumuli su di esso e lo costringa a uno sforzo maggiore, inoltre mai utilizzare oggetti metallici all’interno, ovvero lasciarlo vicino a oggetti che si possono danneggiare con una fonte di calore.