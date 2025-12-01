Reddito di Cittadinanza, scoperti 74 percettori irregolari nel Nisseno: indebiti per 400 mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’articolata indagine sulla regolarità delle erogazioni del Reddito di Cittadinanza, individuando 74 persone che avrebbero percepito il sussidio senza averne diritto, per un totale di circa 400 mila euro. L’attività investigativa è stata avviata dal Gruppo di Gela, che aveva rilevato un insieme di soggetti sospettati di aver omesso informazioni determinanti ai fini dell’accesso alla misura di sostegno.

Partendo da queste prime evidenze, le Fiamme Gialle hanno effettuato verifiche approfondite su circa 100 nuclei familiari, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Le indagini hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Caltanissetta di 74 soggetti — per i quali vale il principio di presunzione di innocenza — residenti soprattutto nei comuni di Gela e Niscemi.

Le irregolarità accertate sono diverse: tra i denunciati figurano cittadini extracomunitari privi del requisito di permanenza quinquennale in Italia, proprietari di veicoli di grossa cilindrata e soggetti con precedenti penali, anche legati alla criminalità organizzata. In molti casi sono emerse false attestazioni nelle dichiarazioni presentate all’INPS.

L’attività ispettiva ha riguardato complessivamente contributi erogati per circa 900 mila euro. Oltre ai 400 mila euro già percepiti indebitamente, la Guardia di Finanza ha segnalato all’INPS ulteriori richieste non dovute, consentendo il blocco di somme per circa mezzo milione di euro.

L’operazione conferma il ruolo della Guardia di Finanza nel garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche, affinché i fondi destinati al contrasto della povertà raggiungano esclusivamente i cittadini realmente in possesso dei requisiti previsti.