Ponte sullo Stretto di Messina: via alle assunzioni, Eurolink cerca migliaia di lavoratori

Il cantiere più atteso d’Italia prende forma. Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, ha avviato le selezioni per migliaia di nuove assunzioni.

Le candidature possono essere inviate attraverso il portale ufficiale di Webuild, nella sezione dedicata alle posizioni aperte Eurolink: 👉 https://www.webuildgroup.com/ponte-sullo-stretto/posizioni-aperte-eurolink

In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, il gruppo accelera sul fronte delle risorse umane, puntando su formazione e inserimento di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire alla realizzazione di un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e dell’intero Paese.

Un progetto strategico per il Sud e per l’Italia

«Il Ponte è un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese – spiega Webuild in una nota –.

Migliorerà le connessioni tra le due sponde dello Stretto, collegherà la rete ferroviaria ad alta velocità e alta capacità in costruzione in Sicilia con quella del continente, rafforzando la competitività del Sud e creando una filiera industriale diffusa e sostenibile».

Per sostenere la realizzazione dell’opera, Webuild si affida al sistema di scuole di “Cantiere Lavoro Italia”, un’iniziativa nata per formare e qualificare operai e impiegati attraverso percorsi di inserimento, specializzazione e sviluppo professionale.

Un vero investimento nella formazione, nel lavoro e nelle comunità locali.

Formazione e opportunità: il programma “Cantiere Lavoro Italia”

Lanciato nel 2023, il programma ha già formato oltre 1.700 persone tra operai e impiegati, con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio.

Rivolto sia a giovani senza esperienza che a lavoratori da riqualificare, offre percorsi pratici e concrete opportunità di inserimento nei cantieri.

Nel Sud Italia, Webuild ha costruito una rete di centri formativi in collaborazione con le Scuole Edili regionali:

in Calabria, scuole di cantiere dedicate alla formazione di operai e staff;

in Campania, un centro per la formazione tecnica e manageriale;

in Puglia, il laboratorio formativo di Bovino (Foggia), punto di riferimento per le competenze infrastrutturali.

In Sicilia, il Centro di addestramento avanzato di Belpasso (Catania), inaugurato nel novembre 2023 insieme alla Regione Siciliana, rappresenta oggi il fulcro della formazione sullo scavo meccanizzato.

Dotato di simulatori TBM e macchinari di ultima generazione, il centro offre un’esperienza formativa completa grazie alla docenza di esperti interni e professionisti esterni.

Collaborazioni e recruiting nel Mezzogiorno

In linea con i protocolli siglati con le Regioni Sicilia, Calabria e Campania, Webuild ha avviato numerose iniziative per attrarre nuovi candidati:

collaborazioni con scuole e università, recruiting day e attività di orientamento sul territorio.

Un investimento che guarda lontano, con un obiettivo chiaro: costruire una squadra di professionisti capaci di dare forma a un’opera simbolo dell’Italia che cresce, unendo sviluppo, innovazione e lavoro qualificato nel cuore del Mezzogiorno.