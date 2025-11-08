Pasta MD, la comprate per il prezzo ma non avete idea di cosa ci mettono dentro davvero: dopo decenni svelata la verità

La pasta MD viene scelta da molti per via del prezzo estremamente conveniente, ma quello che ci si trova dentro ha veramente dell’assurdo.

La pasta è sicuramente uno degli alimenti che mai mancano nei nostri carrelli. La dieta che in Italia seguiamo ci porta a consumare quantità di pasta veramente molto elevate e per questo motivo poniamo attenzione su quello che portiamo a tavola e sulla sua qualità.

Non sempre è semplice scegliere la pasta che abbia un buon compromesso tra la qualità e il prezzo. Per quanto possa essere un alimento basilare nella nostra alimentazione, la crisi economica ha portato a un aumento netto anche del suo di prezzo.

Se comprare la pasta è diventata una cosa da ricchi, l’unica soluzione che si ha disposizione è quella di riuscire a trovare un buon compromesso tra un prodotto che sia comunque di qualità elevato, ma un prezzo che non valga un occhio della testa.

Proprio per questo motivo ci si rifugia in punti vendita come il Lidl, Eurospin ed MD, discount che sono in grado di offrire un ottimo compromesso.

Conoscere la provenienza dei prodotti

Quello che però ci ha insegnato la crisi economica che ci ha tolto la possibilità di comprare in maniera libera è che leggendo le etichette è possibile controllare la provenienza dei prodotti e quindi acquistare quelli che soddisfano le nostre aspettative. Non tutte le paste sono uguali, questo vale esattamente per ogni bene di consumo. Ma allora come facciamo a scegliere? O occorre avere occhio clinico e cercare di comprendere quali siano non solo gli ingredienti utilizzati, ma anche la provenienza dei prodotti che mettiamo nel carrello.

Il web ci ha poi insegnato che non sono poche le aziende che decidono di sdoppiare la propria produzione, offrendo dei prodotti ad alto costo ed altri più economici per tutte le tasche.

La verità sulla pasta MD

Ma allora, cosa ci metteranno mai in questa pasta MD? Sappiamo bene che MD nonostante i prezzi veramente popolari, in grado di portare sui propri scaffali i prodotti di altissima qualità. Questo lo conferma anche nella scelta di una pasta che arriverebbe da un produttore di tutto rispetto.

In particolare: la Pasta ZìMarì viene prodotta dal Pastificio Antonio Pallante, come anche Pasta Reale, i tortellini “Ca’Bianca” sono prodotti da Dalì S.p.A., la Pasta Reale premium Quality arriva invece da Pastificio Labor, esattamente come quella prodotta da Pastificio Laboro. Per quello che riguarda il riso, Belriso Riso superfino Arborio viene prodotto nello stabilimento di Carpignano Sesia, invece il Riso Mondella riso originario da Riso Mittino.