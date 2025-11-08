Palermo, un’altra notte amara in trasferta: la Juve Stabia vince e riapre vecchie ferite



Il Palermo cade ancora lontano dal “Barbera” e lo fa nel modo peggiore: con una prestazione opaca, priva di ritmo e idee, che riporta alla mente i fantasmi delle passate stagioni. Al “Menti” di Castellammare di Stabia finisce 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di Cacciamani al 38′ del primo tempo, arrivato dopo un clamoroso scivolone di Pierozzi che ha spalancato la strada all’attaccante gialloblu.

I rosanero avevano iniziato con buon piglio, costruendo qualche trama interessante con Brunori e Ranocchia, ma la lucidità è svanita col passare dei minuti. Dopo il vantaggio campano, la squadra di Inzaghi ha reagito in modo confuso, affidandosi a iniziative individuali e lanci lunghi privi di precisione.

Nella ripresa, nonostante i numerosi cambi — tra cui gli ingressi di Le Douaron, Vasic e Corona — il copione non è cambiato. Poche occasioni, tanta imprecisione e nervosismo crescente, come dimostrano le tante ammonizioni (Palumbo, Brunori, Pierozzi).

La Juve Stabia, compatta e ordinata, ha controllato la partita senza mai rischiare seriamente, sfiorando anche il raddoppio in contropiede.

Per il Palermo è una sconfitta pesante, non tanto per il punteggio quanto per l’atteggiamento: squadra lenta, prevedibile e poco cattiva sotto porta. Un passo indietro evidente rispetto alle ultime uscite, che riaccende i dubbi sulla tenuta mentale e sull’efficacia del progetto tecnico.

Inzaghi dovrà ora lavorare sulla testa e sulla fiducia dei suoi uomini: il Palermo visto a Castellammare è lontano da quello che punta alla promozione. E i tifosi, ancora una volta, tornano a chiedersi dove sia finito il vero Palermo.