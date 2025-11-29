Palermo travolgente al Barbera: Carrarese annientata 5-0

Un Barbera da 21mila cuori in festa accompagna il ritorno del grande Palermo. I rosanero asfaltano la Carrarese con un netto 5-0, dominando per intensità, qualità e fame agonistica. Una prova di forza che vale non solo tre punti, ma soprattutto una boccata d’ossigeno e un segnale forte al campionato.

L’inizio non è dei più semplici: qualche imprecisione, un po’ di tensione e la Carrarese che prova ad affacciarsi con coraggio. Ma al 24’ la partita cambia volto. Jacopo Segre riceve da Pohjanpalo, prende la mira e lascia partire un destro terrificante dalla distanza che si infila alle spalle di Bleve. È il gol che sveglia definitivamente la squadra e lo stadio.

Da quel momento il Palermo prende in mano il gioco, accumula occasioni e al 44’ trova il meritato raddoppio: Segre ricambia il favore e serve Palumbo, che di testa firma il 2-0 prima dell’intervallo.

La ripresa è un monologo rosanero. Dopo appena tre minuti, al 48’, Pierozzi pennella un cross perfetto e Pohjanpalo lo trasforma in gol con una zampata rapace: 3-0 e Barbera in delirio. La squadra di Inzaghi continua a spingere alla ricerca del poker, sfiorato clamorosamente da Vasic che prende il palo al 54’ dopo una splendida combinazione con il Vichingo.

Il centrocampista, subentrato e protagonista di una prestazione di carattere, trova comunque la sua rivincita all’80’: si guadagna un calcio di rigore e consegna nuovamente la palla a Pohjanpalo. Dal dischetto il finlandese è glaciale, firma la doppietta personale. Ma Joel non si accontenta e all’88’ batte ancora Bleve segnando il 5-0 e la sua tripletta. Tre punti pesanti, un pokerissimo entusiasmante e un messaggio chiarissimo: questo Palermo c’è, corre, combatte e vuole essere protagonista.

Oggi al Barbera non si è vista solo una vittoria: si è vista una squadra.